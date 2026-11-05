El Clásico Capitalino apunta a ser marcada por la zona baja

El Clásico Capitalino entre América y Pumas tendrá una nueva edición en esta Jornada 16, en la que los dos equipos se juegan cosas importantes, por lo que la expectativa es que se vean a las dos plantillas a la ofensiva.

Las estadísticas defensivas del Clásico Capitalino

Una de las claves en este partido será la zona defensiva, pues ambas han mostrado deficiencias a lo largo del torneo, con una estadística muy pareja. Pumas registra 11 encuentros consecutivos sin portería en cero, mientras que América nueve en Liga MX.

De hecho, si se toman en cuenta los duelos de Leagues Cup, America también registra 11 duelos consecutivos con goles concedidos. Por ello, la zona a seguir es la defensa en el Clásico Capitalino.

En esta racha negativa de Liga MX, Pumas ha recibido 20 goles, mientras que América 19, un registro que demuestra la paridad de estos dos equipos cuando se trata de defender.

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¿Cuál es la defensa de Pumas y América?

Esteban Solari ha acostumbrado a tener una línea de cuatro, conformada por Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Pablo Bennevendo, aunque también tiene la opción de poner a Álvaro Angulo, pero con la condición de modificar a algún central para meter a Ángel Azuaje, debido a las plazas de extranjero permitidas.

Por el lado de América, Kevin Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos y Franco Rossano son los elementos que han aparecido en esa zona, pero debido a la expulsión del central español, todo apunta a que Miguel Vázquez tomará ese lugar.

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