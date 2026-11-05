La comisión de arbitraje decidió mandar a su 'mejor' silbante al partido estelar de la Jornada 16

El mejor árbitro al partido estelar. El Apertura 2026 entra en su etapa decisiva y, a escasas dos fechas de concluir el calendario regular, la Liga MX se alista para vivir una edición más del Clásico Capitalino. Para dirigir un compromiso de máxima exigencia, la Comisión de Árbitros designó al experimentado silbante César Arturo Ramos Palazuelos como el encargado de impartir justicia en el duelo entre Pumas y América.

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César Arturo Ramos Palazuelos se encargará de llevar el partido como árbitro central. El experimentado silbante será acompañado por Alberto Morín y Edgar Magdaleno cómo asistentes, mientras que Iván Antonio López Sánchez será el cuarto árbitro.

En la cabina de VAR, buscando apoyar a César Ramos, estará Jorge Abraham Camacho siendo apoyado por Christian Kiabek Espinoza.

César Arturo Ramos Palazuelos durante el Rayados vs Pachuca | IMAGO7

César Ramos vuelve al Clásico Capitalino

El silbante regresa a un partido entre Pumas y América luego de haber sido protagonista en la Liguilla del Clausura 2026. El silbante se encargó de llevar el juego de Vuelta de Cuartos de Final entre ambos equipos que terminó en empate a 3-3 y le dio el pase a los universitarios.

Cabe destacar que, en dicho partido, Ramos Palazuelo pitó dos penales a favor de las Águilas incluyendo uno 87 que, de no ser por la falla de Henry Martin, hubiera llevado al cuadro azulcrema a la siguiente ronda.

Pese a las dos penas máximas a favor de América, fue el cuadro azulcrema el que terminó molesto y reclamando tras el silbatazo final. De acuerdo con los jugadores de las Águilas, César Ramos debió pitar un nuevo penal por una supuesta mano, situación que ni el VAR ni el silbante consideraron suficiente para sancionar la pena máxima.

Jugadores de América reclamando a César Ramos Palazuelos | MEXSPORT

América y Pumas con César Ramos en el AP26

El silbante mexicano ya arbitró partidos tanto de América como de Pumas en lo que va del Apertura 2026, de hecho, el silbante estuvo en un partido de cada uno en esta campaña, con América aparentemente siendo 'beneficiado'.