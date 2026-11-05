Las Águilas y los Universitarios han protagonizado numerosos encuentros llenos de goles

En la antesala de un nuevo Pumas vs América, los números y la historia comienzan a arrojar nuevas estadísticas de cara al Clásico capitalino, un enfrentamiento que, a lo largo de los años, ha dejado marcadores abultados y partidos memorables que quedaron enmarcados en la historia de la Liga MX.

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¿Cuáles son las mayores goleadas en la historia de la rivalidad?

El primer marcador abultado entre Universitarios y Azulcremas se registró en la temporada 1966-67, específicamente el 18 de agosto, cuando se produjo un increíble 5-1 en favor del conjunto de Coapa en la cancha del Estadio Azteca.

La segunda gran goleada llegó 14 años después, el 16 de diciembre de 1990. En aquella ocasión, los Pumas de Miguel Mejía Barón le propinaron un marcador de 5-2 a las Águilas del América de Dragoslav Šekularac en el Olímpico Universitario, con un hat-trick incluido de Alberto García Aspe.

Para el nuevo milenio, las goleadas no cesaron, sino que incrementaron, dejando un amplio margen en favor de los de amarillo. Sin embargo, una de las más importantes llegó en 2015, cuando los Pumas se impusieron en la ida de las Semifinales del Apertura 2015 por 0-3 en la cancha del Estadio Azteca, resultado que encaminó su clasificación a la Final, la cual sellaron posteriormente en C.U.

Ismael Sosa festejando gol con Pumas en las Semifinales del Apertura 2015 | IMAGO7

Desafortunadamente para Universidad Nacional, aquel resultado fue el preludio de algunas de las mayores palizas que recibiría frente al América. La primera llegó en el Clausura 2018, cortesía de Miguel Herrera durante los Cuartos de Final, cuando las Águilas se impusieron por 1-4 en Ciudad Universitaria, apenas en el duelo de ida.

Pumas vs América Cuartos de Final Apertura 2018 | IMAGO7

Solo un torneo después llegaría la que es, hasta hoy, la mayor humillación que el América le ha propinado a Pumas. Durante la vuelta de las Semifinales del Apertura 2018, el equipo de Coapa se llevó un triunfo de 6-1 (7-2 en el marcador global), culminando en la cancha del Estadio Azteca una de las mejores exhibiciones en un Clásico capitalino.

América vs Pumas Semifinales Apertura 2018 | IMAGO7

Finalmente, el último marcador que dejó una goleada entre ambos equipos ocurrió recientemente, durante el Apertura 2025. De la mano de Alejandro Zendejas, el América de André Jardine le dio un repaso a los Pumas de Efraín Juárez con una goleada de 4-0 en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, durante la Jornada 11 del campeonato.

Zendejas metió el gol de la jornada ante Pumas | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver Pumas vs América del Apertura 2026?

Luego de que ambos equipos protagonizaron una emocionante y épica Semifinal en el Clausura 2026, volverán a encontrarse, ahora en la Jornada 16 del Apertura 2026. Los Universitarios reciben al líder del torneo en busca de una hazaña que les permita mantenerse en la lucha por un lugar en la Liguilla.

Por su parte, los dirigidos por Guillermo Almada necesitan sí o sí una victoria si quieren mantenerse en la parte alta de la clasificación y poder llegar a la última fecha como los actuales líderes.