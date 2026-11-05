Tras quedar fuera de Liguilla, varios jugadores podrían estar viendo sus últimos partidos con los Felinos

Después de un Apertura 2026 complicado, Tigres comienza a perfilar lo que podría ser una reestructuración de su plantilla de cara al Clausura 2027, con varios futbolistas que no habrían logrado consolidarse y cuya continuidad estaría bajo análisis de la directiva auriazul.

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Entre los nombres que podrían aparecer en el radar se encuentran Rodrigo Aguirre, César Araújo, Rafael Guerro, Ozziel Herrera y Juan Pablo Vigón, jugadores que, por diferentes circunstancias, no han terminado de responder a las expectativas o de encontrar un lugar indiscutible dentro del equipo.

Rodrigo Aguirre y César Araújo no habrían conseguido afianzarse como piezas fundamentales, por lo que podrían entrar en las conversaciones sobre posibles movimientos.

Rodrigo Aguirre en celebración con Tigres en la Liga MX | MEXSPORT

En cuanto a Ozziel Herrera, el atacante mexicano ha tenido dificultades para mantener regularidad y consolidarse como titular, situación que abriría la posibilidad de escuchar ofertas por sus servicios en el próximo mercado de transferencias.

A él se suma Rafael Guerrero, quien ha quedado bajo cuestionamiento por sus actuaciones en la zona defensiva y podría perder terreno en la planificación del siguiente semestre.

Rafael Guerrero durante un partido de Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Otro de los nombres que merece atención es Juan Pablo Vigón. El mediocampista mexicano ha perdido protagonismo dentro de la plantilla y, ante la competencia por un lugar en el mediocampo, su continuidad podría entrar en evaluación rumbo al próximo mercado de transferencias.

Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre la salida de estos futbolistas, sus situaciones serán importantes dentro de la planeación deportiva de Tigres, que buscaría ajustar su plantilla para recuperar protagonismo y competir por el campeonato en el siguiente semestre.

La posible reestructuración también pondrá sobre la mesa la necesidad de reforzar distintas posiciones y definir qué jugadores todavía forman parte del proyecto deportivo auriazul, en un momento en el que el equipo necesita recuperar su mejor versión.