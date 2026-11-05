El Rebaño Sagrado llega con seis victorias consecutivas para medirse a unas Águilas comandadas por la goleadora Geyse Ferreira

Chivas y América se ven las caras en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil en un Clásico Nacional que paralizará la última fecha de la Fase Regular. El partido se disputará el día viernes 6 de noviembre a las 19:06 hrs. Los canales transmisión serán Fox y Tubi.

El Rebaño Sagrado se presenta a este compromiso atravesando un momento envidiable al sumar seis victorias consecutivas y registrar 13 goles en sus pasados cinco partidos. En la otra acera, las Águilas presumirán su temible poderío ofensivo que acumula 23 anotaciones en sus últimos cinco juegos, destacando además como el tercer mejor visitante del certamen y contando con la virtual campeona de goleo, Geyse Ferreira, quien encabeza el liderato de anotaciones con 21 tantos. Como ingrediente extra, ambas escuadras no registran un solo empate en sus últimos cinco choques directos.

América y Chivas Femenil en el Apertura 2025 I IMAGO7

El histórico día en que el América empató el Clásico Nacional con 10 jugadoras y sin portera

El historial entre ambas instituciones guarda capítulos épicos en la Liga Femenil. Uno de los más memorables aconteció el 7 de marzo de 2025 durante la Jornada 11 del Clausura 2025. Aquella tarde, Araceli "Cheli" Torres adelantó tempranamente a las rojiblancas al minuto 8, en un partido que parecía decantarse a su favor tras la expulsión de la arquera azulcrema Sandra Paños al minuto 84.

Sin cambios disponibles, la defensora Karen Luna asumió la responsabilidad de ponerse los guantes bajo los tres postes. Tras un penal fallado por Yamile Franco al 90', las Águilas obraron la hazaña en el tiempo añadido cuando Kiana Palacios mandó el balón al fondo de las redes para rescatar un agónico empate 1-1 con 10 futbolistas sobre el campo.

América rescató empate ante Chivas en la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Aunque matemáticamente no alterará de forma drástica el destino de ambas escuadras en la cima de sus sectores, lo que estará en juego en el terreno de juego es el orgullo y el honor institucional.

Dónde ver en vivo el Chivas vs América