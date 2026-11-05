La Jornada 14 definirá al superlíder del Apertura 2026, mientras la división de grupos deja fuera a clubes con más puntos

La Fase Regular del Apertura 2026 en la Liga Femenil llega a su cierre con una encarnizada lucha en lo más alto del balompié nacional. América y las Rayadas de Monterrey se encuentran igualadas en la cima con 34 unidades tras 13 encuentros disputados. Si unificáramos las tablas grupales en una clasificación general, las azulcremas se ubicarían como superlíderes absolutas gracias a un arrollador registro de 60 goles a favor y solo 12 en contra (+48 de diferencia de goles), superando los 48 tantos a favor y 15 en contra (+33 de diferencia) del conjunto regiomontano.

¿Qué necesitan las Rayadas para quitarle el liderato general al América?

Para que la escuadra de Monterrey logre arrebatarle el primer lugar virtual al América en la última fecha, se deben presentar los siguientes escenarios en sus respectivos partidos de la Jornada 14:

Que Rayadas gane y América pierda o empate: Si las regiomontanas vencen como visitantes a las Bravas de Juárez y las Águilas tropiezan o dividen puntos ante Chivas en el Clásico Nacional, Monterrey alcanzará las 37 unidades y se quedará con la cima en soledad.

Rayadas de Monterrey, en festejo de gol ante Pumas | IMAGO7

Que Rayadas empate y América pierda: Un punto de Monterrey combinado con un tropiezo azulcrema le daría la ventaja definitiva de un punto en la tabla.

Superar la diferencia de goles (ambos ganando): En caso de que ambos clubes obtengan la victoria, Rayadas tendría que recortar una brecha de 15 goles de diferencia. Es decir, requeriría una goleada histórica ante Juárez aunada a un triunfo por la mínima del América ante Chivas para superarlas en la tabla general.

Equipos con menor puntaje clasifican por el nuevo formato

El cierre del certamen también ha puesto bajo la lupa las implicaciones del nuevo sistema de competencia por sectores. La distribución de boletos a la ronda de eliminación generó marcadas desigualdades entre el Grupo A y el Grupo B.

Toluca celebra el triunfo momentáneo ante Chivas Femenil | IMAGO7

Un claro ejemplo es el Club León, que quedó matemáticamente fuera de la clasificación en el Grupo A al marchar en el quinto puesto con 22 puntos. Pese a que una victoria en la Jornada 14 las llevaría a 25 unidades, no les alcanza para superar al Toluca (cuarto lugar con 26).