La Pantera esta a detalles de convertirse de manera oficial en jugador de Universidad Nacional

Robert Morales se encuentra a "detalles" de pertenecer formalmente a los Pumas, de acuerdo con fuentes allegadas a la negociación. Esta semana ambas partes se reunieron para avanzar en la contratación definitiva del jugador y todo indica que mañana, si no surgen complicaciones, podría haber "humo blanco" y hacerse oficial la continuidad de La Pantera.

​Faltan detalles... Todo va por muy buen camino. Hoy probablemente no se moverá nada", expresó una fuente cercana al atacante paraguayo, quien aseguró que las pláticas se han desarrollado con total cordialidad por parte del conjunto universitario.

Robert Morales abre el marcador para Pumas ante Tigres en Ciudad Universitaria | MEXSPORT

​Entre los temas pendientes destacan el salario del futbolista y la duración del contrato, pues la directiva busca vincularlo con los auriazules por tres o cuatro años.

​Por otro lado, una voz al interior del Club Universidad indicó: "Seguimos en reuniones, pero se ha seguido avanzando". Con esto se perfila como altamente probable que Morales permanezca en Pumas mediante la compra de su carta al Deportivo Toluca, al tiempo que se ajustan las cifras salariales de cara a los próximos torneos.

Robert Morales, jugador de Pumas, tras gol ante Cruz Azul | IMAGO7

​Morales disputa actualmente un préstamo de un año, acordado a inicios de 2026 con los Diablos Rojos.

​En el Clausura 2026 se consagró como el máximo anotador de Pumas con 9 dianas, guiando al equipo hasta la final. En la actualidad se mantiene como titular indiscutible, disputando prácticamente la totalidad de los minutos de cada jornada como referente de ataque. A la fecha, acumula 14 goles en 39 compromisos con la camiseta universitaria.

​Su regularidad le ha valido mantenerse en la órbita de la Selección de Paraguay durante las convocatorias internacionales de 2026.