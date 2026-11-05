Omar Campos se afianza en Cruz Azul ante la ausencia de Rotondi | MEXSPORT

El jugador mexicano se ha convertido en una pieza fundamental para Huiqui en Cruz Azul

Omar Campos no solo se ha ganado un lugar en el once titular de La Máquina, sino que también es el futbolista que más minutos acumula bajo el mando del estratega celeste Joel Huiqui, gracias a su regularidad y despliegue físico.

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En el Apertura 2026, Campos suma 15 partidos disputados, 14 de ellos como titular, con un gol y un total de mil 154 minutos en el terreno de juego, números que reflejan la confianza que Huiqui ha depositado en él.

Su importancia también se refleja en el esfuerzo físico que realiza partido a partido. Ante León, en el más reciente compromiso de los cementeros, Omar recorrió 12.7 kilómetros, una muestra de su capacidad para recorrer constantemente la banda y aportar tanto en labores defensivas como ofensivas.

Omar se ha convertido en un elemento difícil de reemplazar para Huiqui, quien ha encontrado en Campos a uno de sus hombres de mayor confianza en este torneo.

Gabriel Fernández y Omar Campos en celebración con Cruz Azul | MEXSPORT

Más allá de sus números, su regularidad y recorrido lo han colocado como uno de los pilares de esta Máquina.