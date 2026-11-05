Andrés Montaño y el regreso a Selección Mexicana tras sus grandes actuaciones con Cruz Azul

El jugador de La Máquina no será el único miembro celeste en la convocatoria de Rafael Márquez

Andrés Montaño atraviesa un buen momento futbolístico y tendrá su recompensa con un nuevo llamado a la Selección Mexicana. El jugador de Cruz Azul será una de las novedades en la convocatoria de Rafael Márquez para afrontar los Cuartos de Final de la Nations League ante Jamaica.

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El número 10 de La Máquina ha levantado la mano con sus actuaciones en el conjunto celeste y su rendimiento no ha pasado desapercibido para el cuerpo técnico del Tricolor, que volverá a darle una oportunidad para representar a México.

Andrés Montaño, Erik Lira y Nico Ibáñez festejan gol ante Querétaro | MexSport

El regreso a Selección Mayor de Montaño

Para Montaño, este llamado tendrá un significado especial, pues marcará su regreso a la Selección Mayor después de aproximadamente dos años y medio de ausencia.

El futbolista ya había tenido participación con el combinado nacional en 2024, cuando recibió una oportunidad en un partido amistoso; sin embargo, posteriormente fue cortado de la lista definitiva.

Andrés Montaño, en una convocatoria con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Quiénes son los otros jugadores de Cruz Azul en la convocatoria?

Pero Montaño no será el único jugador celeste que aparecerá en la lista de Rafael Márquez, pues también estará Erik Lira, quien se ha convertido en una pieza importante tanto para La Máquina como para el combinado nacional.

Otra de las novedades será el regreso de Jesús Orozco Chiquete, quien volverá a una convocatoria del Tricolor después de quedar fuera de la Copa del Mundo debido a una lesión de tobillo.

Cruz Azul tendrá representación importante en la Selección Mexicana, con tres futbolistas que buscarán aprovechar la oportunidad en una serie frente a Jamaica, correspondiente a los cuartos de final de la Nations League.