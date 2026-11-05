El mediocampista del América aseguró que su final soñada de Liga MX sería un Clásico Nacional

A solo dos jornadas de terminar el torneo regular, la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX comenzó a tomar forma. No obstante, para algunos equipos la calificación ya está asegurada, por lo que ya piensan en disputarla, ejemplo de ello el América, donde incluso uno de sus futbolistas, Erick ‘Chiquito’ Sánchez, ya piensa en una hipotética final, ni más ni menos que contra Chivas.

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¿Qué dijo el Chiquito?

De cara a la Jornada 15 del campeonato, el futbolista mexicano habló en una entrevista sobre cómo se prepara el equipo, reconociendo que aunque van paso a paso si le preguntan a él la final soñada sería un Clásico Nacional ante el Rebaño.

¿A quién no le gustaría tener una final así (vs Chivas)? Creo que a todo el que le preguntes te va a decir que sí, por obviamente también la rivalidad, por el tipo de partido que sería. Como dices, es un clásico. Ahora imagínate, primero es una final. A mí me gustaría con Chivas.”, expresó en entrevista para Claro Sports.

Erick 'Chiquito' Sánchez, jugador del América, en festejo de gol ante Atlas | MEXSPORT

Sin embargo, el futbolista recalcó que el equipo va poco a poco, asegurando que su enfoque principal en este momento son los Pumas y el duelo de la fecha 5 en el Olímpico Universitario, posteriormente el juego ante Tigres que cierra el campeonato y ahora si la fiesta grande del futbol mexicano.

Sin dejar de lado que a mí me gusta ir paso a paso. Ahora estamos pensando en Pumas, después estaremos pensando en Tigres y, bueno, ya después vendrá la Liguilla. Creo que es algo que a todo el mundo le gustaría, pero te digo, siempre es paso a paso e ir trabajando y mejorando para poder conseguir el objetivo que todos tenemos”, añadió.

Chivas y América no tuvo nada de amistoso en Estados Unidos | MEXSPORTS

Todo o nada vs Pumas

Finalmente, el propio futbolista del conjunto de Coapa reconoció la importancia del duelo del próximo sábado, esto no solo por ser el Clásico Capitalino, sino que también será crucial para que las Águilas mantengan el liderato del torneo, mismo que está en disputa contra La Máquina de Cruz Azul y las Chivas.

Creo que el partido que viene es importante porque nos estamos jugando nosotros el liderato, ellos pueden quedar fuera. Entonces, es un partido que para ambos equipos es importante, pero a mí, en lo personal, de todos los clásicos, creo que es uno de los que más me gusta por el hecho de la rivalidad que hay siempre”, concluyó.