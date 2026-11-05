Andrés Montaño y sus emotivas palabras previo a su regreso a la Selección Mexicana

Andrés Montaño, jugador de Cruz Azul, en festejo de gol ante León | IMAGO7

El futbolistas de Cruz Azul siempre mantuvo el deseo de poder regresar con el Tricolor

El buen momento que vive Andrés Montaño con Cruz Azul también lo lleva a mirar hacia la Selección Mexicana. El mediocampista celeste no oculta que tiene la ilusión de volver a vestir la camiseta del Tricolor, luego de haber formado parte de una convocatoria en 2024.

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En entrevista exclusiva para RÉCORD, el futbolista reconoció que representar a México es uno de los mayores orgullos a los que puede aspirar un jugador.

Obviamente, como futbolista, lo que más te llena de orgullo es representar a tu país, que todo futbolista quiere. Yo estoy trabajando día con día para hacer bien las cosas en Cruz Azul y Selección siempre todo jugador mexicano lo tiene en mente. Si va a llegar, va a llegar. No es algo que quiera forzar”, expresó a RÉCORD.

Andrés Montaño, en una convocatoria con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Si sigo haciendo bien las cosas, acá cualquier jugador mexicano en Cruz Azul creo que tiene la capacidad de llegar a Selección”, señaló.

El mediocampista fue todavía más claro al hablar de su deseo personal: regresar a una convocatoria y tener nuevamente la oportunidad de representar a México es una ilusión que mantiene presente en su carrera.

Sí, obvio, todos tenemos en mente representar a tu país y si me toca en algún momento yo estaré contento. Sí es una ilusión, el querer regresar es una ilusión muy grande”, confesó.

Andrés Montaño celebra con Erik Lira | Mexsport

Finalmente, Andrés Montaño reiteró que recibir un llamado del Tricolor sería motivo de orgullo, aunque por ahora mantiene la concentración en responder dentro del terreno de juego con Cruz Azul.

La verdad sería un orgullo representar a tu país; si en algún momento llega a pasar, lo tomaré de buena manera”, concluyó.