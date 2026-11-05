El conjunto rojiblanco ha tomado un segundo aire en el Apertura 2026 tras sus más recientes victorias

Gabriel Milito tiene en sus manos la oportunidad de conseguir un cierre inédito desde su llegada al banquillo del Guadalajara. Con dos partidos por disputar en la fase regular y una racha de tres triunfos consecutivos, el estratega argentino podría llevar a Chivas a encadenar cinco victorias seguidas y llegar a la Liguilla con uno de los mejores momentos de la temporada.

El Rebaño Sagrado ha tomado impulso en la recta final del campeonato tras imponerse a Necaxa, Monterrey y Atlante. Ahora, el conjunto rojiblanco deberá superar dos exigentes pruebas para completar la Fase Regular: primero visitará a León y después recibirá a Cruz Azul en el Estadio AKRON.

Santiago Sandoval en celebración con Chivas | IMAGO 7

Milito, en busca de su mejor cierre con Chivas

Si Chivas consigue los seis puntos restantes, Milito firmaría su mejor cierre desde que asumió la dirección técnica del Guadalajara. Además de extender la racha a cinco victorias consecutivas, el equipo mantendría vivas sus aspiraciones de terminar entre los primeros puestos de la clasificación.

El técnico argentino ya ha tenido cierres positivos al frente del conjunto rojiblanco, aunque ninguno con la posibilidad de terminar una fase regular con una seguidilla de cinco triunfos.

En el Apertura 2025, su primer torneo al frente de Chivas, el Guadalajara sumó cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos. El Rebaño derrotó a Mazatlán, Atlas, Pachuca y Monterrey, mientras que su única derrota en ese tramo llegó ante Querétaro.

Gabriel Milito dirige a Chivas ante Atlante y la mirada del 'Piojo' Herrera | Imago7

Sin embargo, aquella reacción no fue suficiente para que el Guadalajara se instalara entre los primeros cuatro lugares. Chivas terminó el campeonato en la sexta posición con 29 unidades y tuvo que afrontar la Liguilla desde una posición menos favorable.

La historia fue distinta en el Clausura 2026. En la recta final de la fase regular, el equipo dirigido por Milito consiguió una victoria ante Puebla, empató frente a Pumas, Necaxa y Tijuana, además de caer ante Tigres.

Pese a no cerrar el torneo con una racha ganadora, la regularidad mostrada durante el campeonato permitió a Chivas terminar en el segundo lugar de la clasificación con 36 puntos, la misma cantidad que Pumas, aunque por debajo del conjunto universitario en los criterios de desempate.

Gabriel Milito abraza a Santi Sandoval en uno de sus dos goles ante Atlante en el Estadio Akron | Imago7

Oportunidad de oro para Chivas y Milito

Ahora, el panorama vuelve a ser alentador para Milito y su equipo. Con 29 unidades, dos encuentros por disputar y tres victorias consecutivas, Chivas tiene la oportunidad de superar sus anteriores cierres y presentarse a la Liguilla con el impulso de un final perfecto.