América, Chivas o Cruz Azul: ¿Qué equipo tiene la mejor dupla de delanteros?

Henry Martín marca el gol del empate ante el Toluca | MEXSPORT

Los equipos que lideran la tabla de la liga local mantienen un buen ataque ofensivo

La pelea por el protagonismo en el Apertura 2026 no solamente está en la tabla de posiciones, también se traslada al ataque. América, Chivas y Cruz Azul cuentan con distintas alternativas en ofensiva, pero sus números ponen sobre la mesa una pregunta: ¿Qué equipo tiene a los mejores delanteros?

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En el caso de América, las Águilas presumen la mayor cuota goleadora entre los tres equipos. Henry Martín encabeza la lista con 10 anotaciones, mientras que Miguel Borja suma seis y Brian Rodríguez aporta cinco.

Por su parte, Cruz Azul tiene una distribución más equilibrada en sus hombres de ataque. Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández registran cinco goles cada uno, mientras que Christian Ebere suma tres anotaciones. Entre los tres acumulan 13 tantos, con dos delanteros que comparten el liderato goleador del equipo.

Gabriel 'Toro' Fernández, en festejo de gol con Cruz Azul, ante América | MEXSPORT

Mientras tanto, Chivas también tiene argumentos para entrar en la conversación. Roberto Alvarado y Ricardo Marín han marcado cinco goles cada uno, aunque Ángel Sepúlveda solamente registra una anotación. En conjunto, sus tres opciones ofensivas suman 11 tantos.

Los números colocan al América por encima de sus dos rivales en producción goleadora, con Henry Martín como su principal referente.

Roberto Alvarado metió el centro para el autogol de Oliveros | Imago7