Efraín Álvarez y su redención con el Guadalajara en el momento más importante del campeonato

Gabriel Milito reconoció el talento y calidad del mediocampista de cara al cierre del Apertura 2026

Efraín Álvarez comienza a encontrar el momento que tanto esperaba con el Guadalajara. A unas semanas de que inicie la fase final del campeonato, el mediocampista rojiblanco ha levantado la mano para convertirse en una de las alternativas importantes de Gabriel Milito en la búsqueda por el título.

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El futbolista mexicano ha vivido un Apertura 2026 de altibajos, alternando titularidades con apariciones desde el banquillo. Sin embargo, su reciente actuación ante Atlante podría marcar un cambio importante en su torneo.

Efraín Álvarez tras anotar con Chivas | IMAGO7

En la victoria de Chivas por 4-2, Efraín Álvarez fue uno de los jugadores más destacados al colaborar directamente en dos anotaciones. El mediocampista marcó un gol y registró una asistencia, una actuación que no pasó desapercibida para Gabriel Milito.

El entrenador argentino reconoció el trabajo que ha realizado el jugador y destacó la importancia de que pueda sumar goles a las cualidades que ya aporta dentro del funcionamiento del equipo.

Efraín viene trabajando muy duro e hizo un gol muy bonito. Lo venía buscando y lo necesitaba. Esperemos que siga por ese camino. Me puso muy contento por él, porque le aporta muchas cosas al equipo y el plus de marcar un gol es muy importante”, señaló Milito.

El técnico rojiblanco considera que la capacidad goleadora puede convertir a Álvarez en un futbolista todavía más completo para Chivas.

A todo su talento y calidad para jugar le suma esa capacidad goleadora, que lo hace un futbolista más completo. Es el Efra que necesitamos y por eso fue nuestra alegría y nuestro festejo”, agregó.

Santiago Sandoval festeja con Chivas en la Liga MX | IMAGO 7

Los números también reflejan una mejora en su productividad. Durante el Clausura 2026 disputó 17 partidos, 15 de ellos como titular, acumuló 1,096 minutos y colaboró con un gol y tres asistencias. En el presente Apertura 2026 suma 14 encuentros, nueve titularidades, 577 minutos, un gol y tres asistencias.

Con prácticamente la mitad de minutos que en el torneo anterior, Efraín ya igualó sus participaciones directas en goles. Mientras que en el Clausura registraba una contribución cada 274 minutos, en el actual campeonato participa en una anotación aproximadamente cada 144 minutos.

Efraín Álvarez se va con Gabriel Milito para celebrar su golazo ante Atlante | MEXSPORT

Además, su 87 por ciento de precisión en pases y las 20 ocasiones creadas confirman su importancia como un jugador capaz de generar fútbol en el último tercio del campo.

Ahora, el desafío para Efraín Álvarez será sostener ese nivel cuando llegue la Liguilla. Chivas necesitará jugadores capaces de desequilibrar y resolver en partidos cerrados, y el mediocampista parece haber encontrado una nueva oportunidad para demostrar que puede ser una pieza importante en el momento decisivo del campeonato.