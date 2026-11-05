El defensor colombiano podría tener actividad con Cruz Azul en el Volcán

Cruz Azul recupera a una de sus piezas más importantes en defensa de cara a la recta final del Apertura 2026. Joel Huiqui confirmó que Willer Ditta está completamente recuperado y podrá ser considerado para el partido de este sábado ante Tigres, en el Estadio Universitario.

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Después de perderse algunos encuentros debido a una inflamación en un dedo del pie, el defensor colombiano dejó atrás las molestias y esta semana trabajó con normalidad junto al resto de sus compañeros.

Joel Huiqui en su llegada a La Corregidora para enfrentar a Querétaro | Imago7

Ditta, listo para volver con Cruz Azul

"Y sobre Ditta, sí, ya está listo. Willer Ditta entrenó esta semana perfectamente, sin ningún problema. Está disponible para jugar", confirmó el estratega celeste.

Además, Huiqui reveló que por primera vez en varias semanas pudo trabajar con plantel completo.

"Creo que hoy es el primer día que entrenamos con todo el equipo. Por ahí algunos habían tenido ciertos malestares en las semanas anteriores, pero hoy sí tenemos el plantel completo", explicó.

Willer Ditta en el duelo de Cruz Azul vs Toluca | Imago7

¿Qué dijo Joel Huiqui sobre Cruz Azul y la Regla de Menores?

Por otra parte, el técnico también habló sobre la Regla de Menores, un requisito que La Máquina está cerca de cumplir en el Apertura 2026.

"También estamos cerca de cumplir con el minuto de menores. De hecho, parte de estas dos jornadas que nos quedan y de lo que hemos hecho durante la temporada tiene que ver con eso. Considero que lo hemos manejado bastante bien y nos quedan 104 minutos para cumplir con la regla".