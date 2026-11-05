El conjunto cementero se viste de gala y usará el escudo de la femenil

A unos días del partido contra Tigres, el Cruz Azul, en colaboración con la marca deportiva Pirma, lanzó oficialmente su nueva Colección Iconic, una edición especial compuesta por dos camisetas que rinden homenaje a la historia emblemática de la institución cementera, dirigida por Joel Huiqui.

La playera de Cruz Azul es con causa, con el objetivo de apoyar a Iván Aguilar, aficionado celeste que se encuentra en proceso de recibir un trasplante de riñón. A través de sus redes sociales, la empresa anunció que un porcentaje de las ventas realizadas en su tienda en línea oficial será destinado directamente a la recuperación del seguidor cementero

Esencia retro para la afición celeste

La colección contempla dos variantes cromáticas: una en tono celeste y otra en azul rey. Ambas prendas integran detalles retro en el cuello y los hombros, así como la incorporación del escudo estilizado de la femenil, el cual ha sido elogiado en redes sociales por lo atractivo que luce.

Cruz Azul festeja ante León l MEXSPORT

A su vez, la directiva confirmó que la línea completa ya se encuentra disponible para la afición en la Tienda La Noria y a través de su plataforma de comercio electrónico tiendacruzazul.mx.

¿Cómo va el rumbo de Cruz Azul en el Apertura 2026?

La Máquina se encuentra en la tercera posición del Apertura 2026 con 29 puntos, empatado en unidades con América y Chivas, quienes se encuentran en el primer y segundo lugar de la tabla respectivamente. Con el cierre de la fase regular a la vuelta de la esquina, el equipo celeste busca amarrar el liderato en sus últimos duelos frente a Tigres y el Guadalajara para llegar impulsado al tramo decisivo del torneo, momento en el que este nuevo lanzamiento busca conectar aún más con la afición.