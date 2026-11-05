Joel Huiqui destaca la posible convocatoria de Andrés Montaño y asegura que hay un gran nivel en Cruz Azul

El estratega de La Máquina se deshizo en elogios para los jugadores mexicanos que tendrán una oportunidad en el Tricolor

En Cruz Azul ven con buenos ojos que sus futbolistas tengan oportunidades de representar a la Selección Mexicana. Joel Huiqui habló sobre el posible llamado de Andrés Montaño y destacó que el trabajo diario con La Máquina será determinante para que los jugadores puedan ser observados por Rafael Márquez.

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"No sé si es oficial. Es una posibilidad que todavía existe. Yo mencionaba un poco el modelo, que tiene que ver con potencializar al jugador. Creo que tenemos jugadores mexicanos de gran calidad y, si se da, hay que desearles mucha suerte. Estoy seguro de que lo harán bastante bien", expresó.

Andrés Montaño, jugador de Cruz Azul, en festejo de gol | MEXSPORT

Las oportunidades en el Tri se construyen desde los clubes

Huiqui también hizo énfasis en que las oportunidades en la Selección Mexicana se construyen desde los clubes, por lo que consideró fundamental que sus futbolistas aprovechen los minutos que reciben en el terreno de juego.

"Estoy seguro de que el jugador es consciente de que la única manera de ser visto y llamado a la Selección Mexicana es haciendo un buen papel en su equipo", señaló.

"Mientras más minutos tengan como titulares o entren de cambio, tendrán más oportunidades de ser observados por el entrenador de la Selección Mexicana", agregó.

Andrés Montaño celebra con Erik Lira | Mexsport

El gran trabajo de Cruz Azul

"Como entrenador y como institución, nos gustaría que todos los jugadores tuvieran la oportunidad de mostrarse ante el entrenador".

Finalmente, el estratega consideró que Cruz Azul ha trabajado de buena manera en ese aspecto, pues sus jugadores han mostrado disposición y redoblado esfuerzos durante los entrenamientos para competir por un puesto dentro del equipo.