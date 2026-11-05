El atacante de Monterrey suma 12 goles y 18 asistencia en 124 partidos

Después de cuatro años de ausencia, Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona apunta a regresar a la Selección Mexicana. El atacante de Rayados recibirá nuevamente el llamado del combinado nacional, en una oportunidad que representa su regreso al equipo tricolor y que llega en medio de una temporada en la que ha recuperado protagonismo con el conjunto regiomontano.

Podría interesarte Futbol Jesús Orozco Chiquete regresa a la Selección Mexicana tras quedar fuera del Mundial 2026

El regreso del futbolista mexicano también pone nuevamente los reflectores sobre su rendimiento con Monterrey, equipo al que volvió para vivir una segunda etapa y con el que ha buscado recuperar su mejor versión, luego de su paso por el futbol europeo y de superar distintos problemas físicos.

Jesús 'Tecatito' Corona tras anotar con Monterrey | IMAGO7

Desde su regreso a Rayados, Corona acumula 124 partidos disputados, 12 goles y 18 asistencias, cifras que reflejan su participación en el ataque albiazul durante esta segunda etapa con el club.

En el actual Apertura 2026, el ‘Tecatito’ ha tenido participación en 13 encuentros, de los cuales 11 los ha iniciado como titular. Además, registra dos anotaciones y dos asistencias, colaborando directamente en cuatro goles de Monterrey. Su regularidad bajo la dirección técnica de Matías Almeyda ha sido uno de los factores que lo han colocado nuevamente en el radar del combinado nacional.

Jesús Corona, jugador de Monterrey en el Clásico Regio | MEXSPORT

La última vez que Corona disputó un encuentro con la Selección Mexicana fue el 5 de junio de 2022, cuando el Tricolor enfrentó a Ecuador en un partido amistoso celebrado en Chicago, Estados Unidos. Aquel compromiso terminó con empate sin goles y el atacante tuvo participación durante 28 minutos.

Posteriormente, una lesión lo dejó fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde era considerado una de las opciones importantes para el ataque mexicano. Desde entonces, el futbolista quedó fuera de las convocatorias nacionales y no volvió a tener participación con el equipo, prolongando su ausencia por más de cuatro años.

Tecatito Corona en Selección Mexicana | IMAGO7

Ahora, a sus 33 años, Corona tendría una nueva oportunidad bajo el mando de Rafael Márquez, quien busca fortalecer las alternativas ofensivas del Tricolor de cara a los compromisos de noviembre frente a Jamaica, correspondientes a los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. La convocatoria oficial está pendiente de darse a conocer, aunque su regreso ya fue adelantado.

De esta manera, el buen momento que atraviesa con Rayados podría abrirle nuevamente las puertas de la Selección Mexicana a uno de los futbolistas mexicanos con mayor trayectoria internacional, quien buscará aprovechar esta nueva oportunidad después de una larga ausencia del combinado nacional.