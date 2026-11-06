El delantero ha sumado ya 10 anotaciones con América siendo el mexicano con más goles en lo que va de temporada

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, reveló este jueves su convocatoria para los Cuartos de Final de la Nations League, en la que sorprendió la ausencia de Henry Martín. El delantero del América atraviesa un gran momento, pero el cuerpo técnico decidió prescindir de él para enfrentar a Jamaica.

La Bomba es uno de los delanteros mexicanos más encendidos del momento. Sin embargo, el Kaiser optó por convocar a Santiago Giménez, Armando González y Armando León, este último una de las grandes sorpresas de la lista y quien recibe su primer llamado al Tricolor.

Aunque los tres atacantes tienen argumentos para estar en la convocatoria, ninguno atraviesa un momento tan destacado como el capitán de las Águilas. Henry ha elevado su nivel en los últimos meses y sus números lo respaldan: suma 10 goles y tres asistencias en 13 partidos de Liga MX.

Henry Martín salva al América y rescata el empate ante el Toluca | MEXSPORT

¿Cómo se comparan los números de Santiago Giménez, Armando González y Armando León con los de Henry Martín?

Después del Mundial, el Chaquito dejó el Milan para fichar por el Porto de Portugal, donde apenas ha disputado siete partidos, uno como titular. En ese periodo registra dos goles y una asistencia en 202 minutos de actividad. Giménez no ha conseguido consolidarse en el once inicial y es uno de los futbolistas a los que más les ha costado encontrar regularidad en el futbol europeo.

Sin embargo, uno de los aspectos más cuestionables de su convocatoria son sus números con la Selección Mexicana. En la última serie de amistosos fue convocado para cuatro encuentros, de los cuales disputó tres, sin conseguir goles ni asistencias. Además, desde su debut con el Tricolor en 2021, acumula 54 partidos y apenas seis anotaciones, una cifra que ha llevado a las críticas.

Santiago Giménez celebrando anotación ante Académico de Viseu| X @FCPorto

Por su parte, la Hormiga González disputó seis partidos con Chivas antes de emigrar al Olympiacos de Grecia, equipo con el que suma 12 encuentros, tres goles y una asistencia. Si bien el delantero mexicano tuvo un buen arranque goleador, todavía no termina de convencer a su entrenador y no ha conseguido adueñarse de la titularidad. Incluso, está cerca de cumplir dos meses sin marcar, pues su última anotación llegó el pasado 16 de septiembre.

Finalmente, la otra sorpresa de la convocatoria es Armando León. El atacante surgido de La Fiera pasó por el futbol de ascenso antes de emigrar a la Liga de Andorra, donde destacó con el Rànger’s y consiguió llamar la atención del Osijek de Croacia, su actual equipo.

En el futbol balcánico ha disputado 12 partidos, 11 de ellos como titular, con un registro de cinco goles y una asistencia. Aunque sus números son positivos y ha conseguido ganarse un lugar en el once inicial, su última anotación también llegó el 12 de septiembre.

El delantero mexicano Armando León celebra con NK Osijek en el futbol croata | INSTAGRAM: @nkosijek