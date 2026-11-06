La última lista de la Selección Mexicana está aquí. Luego de una compleja primera Fecha FIFA llegó la segunda lista de convocados para la segunda oportunidad de Rafael Márquez para conseguir su primer triunfo como entrenador tricolor y qué mejor manera de hacerlo que en los Cuartos de Final de la Nations League de Concacaf.
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Así quedó la lista:
La Selección Mexicana dio a conocer su convocatoria para disputar los cuartos de final de la Nations League frente a Jamaica. Rafael Márquez definió a los futbolistas que tendrá disponibles para afrontar esta serie.
La convocatoria está integrada por 28 futbolistas. En la portería fueron considerados Raúl Rangel, Óscar García y Alex Padilla.
Para la zona defensiva, Rafael Márquez llamó a Diego Campillo, Johan Vásquez, Jesús Orozco Chiquete, César Montes, Israel Reyes, Rodrigo Huescas, Kevin Álvarez, Jesús Gallardo y Mateo Chávez.
En el mediocampo aparecen Luis Romo, Obed Vargas, Erik Lira, Erick Sánchez, Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo, Santiago Sandoval, Andrés Montaño e Isaías Violante.
Mientras que para el ataque fueron elegidos Jesús Manuel Corona, Roberto Alvarado, Alexis Vega, Julián Quiñones, Armando León, Santiago Giménez y Armando González.
De esta manera, México comienza su preparación para los cuartos de final ante Jamaica, con una convocatoria que combina futbolistas de experiencia y elementos que buscan consolidarse en el proceso de Rafael Márquez.
La Selección Mexicana concentrará unos días en la Riviera Maya para acoplarse a un clima parecido al de Jamaica y de ahí viajarán a Kingston el día jueves, viernes será el menos uno del partido, en donde Rafael Márquez tendrá conferencia de prensa ante los medios de comunicación.
Porteros
Raúl Rangel
Óscar García
Alex Padilla
Defensas
Diego Campillo
Johan Vásquez
Jesús Orozco Chiquete
César Montes
Israel Reyes
Rodrigo Huescas
Kevin Álvarez
Jesús Gallardo
Mateo Chávez
Mediocampistas
Luis Romo
Erik Lira
Obed Vargas
Erick Sánchez
Gilberto Mora
Álvaro Fidalgo
Santiago Sandoval
Andrés Montaño
Isaias Violante
Delanteros
Jesús Manuel Corona
Roberto Álvarado
Alexis Vega
Julián Quiñones
Armando León
Santiago Giménez
Armando González