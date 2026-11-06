¡Sorpresas! Esta es la lista de Rafael Márquez para los duelos de México ante Jamaica

El kaiser presentó la última convocatoria del 2026, contando con nuevos nombres

La última lista de la Selección Mexicana está aquí. Luego de una compleja primera Fecha FIFA llegó la segunda lista de convocados para la segunda oportunidad de Rafael Márquez para conseguir su primer triunfo como entrenador tricolor y qué mejor manera de hacerlo que en los Cuartos de Final de la Nations League de Concacaf.

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Así quedó la lista:

La Selección Mexicana dio a conocer su convocatoria para disputar los cuartos de final de la Nations League frente a Jamaica. Rafael Márquez definió a los futbolistas que tendrá disponibles para afrontar esta serie.

La convocatoria está integrada por 28 futbolistas. En la portería fueron considerados Raúl Rangel, Óscar García y Alex Padilla.

Raúl 'Tala' Rangel con la Selección Mexicana ante Estados Unidos l IMAGO7

Para la zona defensiva, Rafael Márquez llamó a Diego Campillo, Johan Vásquez, Jesús Orozco Chiquete, César Montes, Israel Reyes, Rodrigo Huescas, Kevin Álvarez, Jesús Gallardo y Mateo Chávez.

Rodrigo Huescas, jugador mexicano | IMAGO7

En el mediocampo aparecen Luis Romo, Obed Vargas, Erik Lira, Erick Sánchez, Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo, Santiago Sandoval, Andrés Montaño e Isaías Violante.

Andrés Montaño, en una convocatoria con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Mientras que para el ataque fueron elegidos Jesús Manuel Corona, Roberto Alvarado, Alexis Vega, Julián Quiñones, Armando León, Santiago Giménez y Armando González.

Alexis Vega en el partido de México contra Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026 | MIGUEL PONTÓN

De esta manera, México comienza su preparación para los cuartos de final ante Jamaica, con una convocatoria que combina futbolistas de experiencia y elementos que buscan consolidarse en el proceso de Rafael Márquez.

La Selección Mexicana concentrará unos días en la Riviera Maya para acoplarse a un clima parecido al de Jamaica y de ahí viajarán a Kingston el día jueves, viernes será el menos uno del partido, en donde Rafael Márquez tendrá conferencia de prensa ante los medios de comunicación.

Jugadores de la Selección Mexicana en festejo | IMAGO 7

Porteros

Raúl Rangel

Óscar García

Alex Padilla

Defensas

Diego Campillo

Johan Vásquez

Jesús Orozco Chiquete

César Montes

Israel Reyes

Rodrigo Huescas

Kevin Álvarez

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Mediocampistas

Luis Romo

Erik Lira

Obed Vargas

Erick Sánchez

Gilberto Mora

Álvaro Fidalgo

Santiago Sandoval

Andrés Montaño

Isaias Violante

Delanteros

Jesús Manuel Corona

Roberto Álvarado

Alexis Vega

Julián Quiñones

Armando León

Santiago Giménez

Armando González