"Me dieron cuatro títulos": la burla del Turco Mohamed que molestó a todo el americanismo

El entrenador del Toluca señaló en conferencia de prensa su inconformidad tras el último partido ante América

Los partidos entre América y Toluca se han convertido en clásicos modernos dentro del futbol mexicano. Desde la palpable emoción en la cancha, hasta los dimes y diretes fuera de ella. Tras el empate del pasado fin de semana, Antonio 'Turco' Mohamed comentó en conferencia de prensa su sentir con el cuadro azulcrema y tras ese último encuentro, por lo que aprovechó para burlarse de las Águilas.

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En conferencia de prensa en las instalaciones de los Diablos Rojos, el Turco comentó de manera irónica que se encuentra agradecido con el América, ya que gracias al conjunto de Coapa tiene cuatro títulos.

"Y con América no tengo nada, al contrario, estoy agradecido eternamente con América. Me dio cuatro títulos, imagínate si no estaría agradecido. Estoy muy agradecido y siempre voy a estar agradecido", aseveró Mohamed.

Los cuatro títulos de los que habla Mohamed

El entrenador argentino ganó un título de Liga MX cuando fue Campeón con las Águilas, sin embargo, su salida del conjunto de Coapa fue del todo menos amistosa. Tras su adiós del América, Antonio Mohamed derrotó al cuadro azulcrema en la Final del Apertura 2019, con Rayados de Monterrey.

Ya con los Diablos Rojos, el entrenador escarlata derrotó en un par de ocasiones al cuadro de Coapa. La primera fue en la Final del Clausura 2025, en la que el conjunto de Metepec impidió el Tetracampeonato del América; la segunda fue el Campeón de Campeones de ese mismo año.

Mohamed durante el partido entre América y Atlas | MEXSPORT

¿Qué más dijo el Turco Mohamed en su última conferencia de prensa?

Además del dardo que lanzó a las Águilas, Mohamed también comentó sobre el presente de su equipo, el cual no es el mejor. Directo y sin miramientos, el estratega argentino reconoció que el funcionamiento y la idea del juego es algo que ha faltado en los últimos partidos del cuadro escarlata.

"Hay una realidad, que son los resultados y los títulos, y eso no lo puede ocultar nadie. Sabemos que hemos dejado de hacer cosas, pero nosotros no ocultamos nada. La realidad no se tapa con un dedo, se cambia trabajando y con resultados", manifestó.