La convocatoria del estratega mezcla tanto experiencia como juventud

De cara a su debut en la Nations League ante Jamaica, Rafael Márquez presentó una convocatoria de 28 futbolistas para la Selección Mexicana, en la que destaca la combinación de juventud y experiencia. El llamado del estratega nacional registra un promedio de edad de 25.6 años, una cifra que refleja la apuesta por renovar al combinado tricolor sin dejar de lado a jugadores con trayectoria.

Al analizar la convocatoria por posiciones, los porteros conforman el grupo más joven, con una edad promedio de 24 años. Raúl Rangel, con 26 años, es el guardameta de mayor edad, mientras que Óscar García y Álex Padilla, ambos de 23 años, son los más jóvenes.

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El mediocampo ocupa el segundo lugar entre los sectores con menor promedio de edad, con 24.2 años. En esta zona destaca la presencia de Gilberto Mora, de apenas 18 años, y Santiago Sandoval, de 19, quienes representan a las nuevas generaciones del futbol mexicano. En contraste, Luis Romo y Álvaro Fidalgo aportan experiencia al sector.

En la defensa, el promedio aumenta a 26.2 años. Mateo Chávez, con 22 años, es el elemento más joven de esta línea, mientras que Jesús Gallardo, de 32, es el de mayor edad y uno de los futbolistas con más recorrido dentro de la convocatoria.

Raúl Rangel llegando a un partido de la Selección Mexicana | IMAGO7

Por su parte, la delantera representa el sector más experimentado del equipo, con un promedio de 27 años. Jesús Manuel Corona, de 33 años, no solo es el atacante de mayor edad, sino también el futbolista más veterano de toda la lista. En el otro extremo aparecen Armando León con 26 años y Armando González, con 23 años.

Entre los futbolistas de mayor edad de la convocatoria también destacan Luis Romo, de 31 años; Jesús Gallardo, de 32; y Julián Quiñones, César Montes y Álvaro Fidalgo, quienes tienen 29 años. A ellos se suman Roberto Alvarado y Alexis Vega, ambos de 28, así como Johan Vásquez, también de 28. Estos elementos representan parte de la experiencia con la que cuenta el combinado nacional.

Alexis Vega y Jesús Gallardo durante un partido de la Selección Mexicana | MEXSPORT

En total, los 28 convocados establece una media de 25.6 años por jugador. La cifra refleja una convocatoria que combina juventud y experiencia, con Gilberto Mora como el futbolista más joven y Jesús Manuel Corona como el de mayor edad.

De esta manera, el combinado nacional presenta un plantel que mantiene espacio para las nuevas promesas del futbol mexicano, pero que también cuenta con jugadores experimentados para buscar el equilibrio dentro del equipo.