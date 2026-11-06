Tigres golea a Atlante y espera resultado de América y Rayadas para quedarse con el liderato

Jugadoras de Tigres celebran en el Apertura 2026 de la Liga Femenil | IMAGO 7

Las Amazonas por ahora están en lo más alto de la clasificación, a la espera de lo que pase con las Águilas

La Fase Regular del Apertura 2026 de la Liga Femenil está por finalizar y Tigres por ahora acaricia el liderato. Las Amazonas golearon 0-4 a Atlante en la última jornada, pero dependen del resultado de América y Rayadas de Monterrey.

De momento, las felinas tienen un punto de ventaja sobre las Águilas y la Pandilla, que todavía tienen pendiente su compromiso de la Jornada 14. Por lo que será un cierre de Fase Regular atractivo, ya que las azulcremas enfrentan a Chivas y las regias a FC Juárez.

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En lo que respecta a Tigres, fue de la mano de Stephany Mayor, quien marcó un hat-trick, que lograron la contundente victoria en su visita a las Potras de Hierro. Sin embargo, fue Diana Ordoñez quien dio el primer paso en la goleada.

Así fue la goleada de Tigres contra Atlante

Las blaugranas hicieron un esfuerzo importante por mantener el empate sin goles en el primer tiempo. Sin embargo, un grave error defensivo permitió Ordóñez marcar el 0-1 al minuto 64, cuando las centrales se quedaron reclamando un fuera de lugar Thembi Kgatlana y no siguieron la jugada.

Stephany Mayor en celebración con Tigres en el Apertura 2026 de la Liga Femenil | IMAGO 7

A partir de ese momento el equipo local se vino abajo y en un lapso de quince minutos, Mayor sentenció la goleada. El primero, al 69', fue un golazo al ángulo, seguido de un remate en el área chica al 75'. Finalmente, al 80' definió con un tiro bombeado el 0-4.

¿Cómo se definirá el líder de la Liga Femenil?

Con 35 puntos, por ahora las Amazonas son líderes de la clasificación. Sin embargo, le siguen América y Rayadas de Monterrey con 34 unidades, por lo que el equipo de Pedro Martínez dependerá de estos dos rivales.

Partido entre Atlante y Tigres en la última jornada del Apertura 2026 de la Liga Femenil | IMAGO 7

En el caso de las Águilas, por la diferencia de goles le bastará con el empate ante Chivas para colocarse líder, siempre y cuando la Pandilla no gane. Mientras que las regias están obligadas a sumar de a tres y esperar que América empate o pierda para colocarse líderes.