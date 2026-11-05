Dónde ver en vivo Pachuca vs Puebla: Horario y canales para ver la definición de la Jornada 14 de la Liga Femenil

Las Tuzas disputan su última llamada en el Estadio Hidalgo buscando la victoria ante La Franja

Pachuca recibe al Puebla este viernes 6 de noviembre a las 17:00 horas en el césped del Estadio Hidalgo, en el duelo correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil. Las Tuzas se juegan su última oportunidad para amarrar el boleto a la Fase Final del circuito rosa, por lo que una victoria resulta indispensable para mantener vivas las aspiraciones de disputar el título.

¿Qué necesita Pachuca para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026?

La combinación de resultados en el Grupo B colocó a las hidalguenses en una posición apremiante pero alcanzable. En caso de que Pachuca venza a Puebla y Atlas haga lo propio ante Necaxa, ambas escuadras empatarían en 19 unidades. Ahí es donde la diferencia de goles juega un rol crucial a favor de las locales. Pachuca ostenta un sólido +8 comparado con el -14 que registra el Atlas.

Pachuca, en riesgo de romper una racha de 9 torneos consecutivos en Liguilla l IMAGO7

Gracias a ese margen positivo, las Tuzas tienen una oportunidad de oro para meterse a puestos de Liguilla si Pumas tropieza o empata en su encuentro ante el Atlético de San Luis, o bien si las potosinas caen estrepitosamente, lo que le abriría la puerta a las hidalguenses para colarse entre los mejores lugares de su sector.

El histórico dominio hidalguense: 15 Liguillas y la hegemonía ante Puebla

Pachuca es una de las instituciones con mayor tradición en las fases finales del circuito rosa. A lo largo de su historia en la Liga Femenil, las Tuzas han clasificado a la Liguilla en 15 ocasiones (hasta este Apertura 2026), habiéndose quedado fuera del cuadro definitivo únicamente en dos torneos disputados (Clausura 2018 y Grita México A21), además de la edición del Clausura 2020 que fue suspendida por la pandemia.

Charlyn Corral, goleadora de las Tuzas | Mexsport

El historial reciente ante La Franja favorece ampliamente a las locales. En el antecedente directo disputado el pasado 20 de enero, Pachuca firmó un contundente triunfo de 7-0 sobre Puebla en el certamen regular. Asimismo, las hidalguenses presumen goleadas previas como un 5-1 en julio de 2025 y victorias consecutivas de 2-0 y 1-0 en duelos pasados, manteniendo un balance de ocho victorias a cambio de solo un empate y un descalabro en su historial directo.

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