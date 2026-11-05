Pachuca recibe al Puebla este viernes 6 de noviembre a las 17:00 horas en el césped del Estadio Hidalgo, en el duelo correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga Femenil. Las Tuzas se juegan su última oportunidad para amarrar el boleto a la Fase Final del circuito rosa, por lo que una victoria resulta indispensable para mantener vivas las aspiraciones de disputar el título.
Dónde ver la Jornada 14 de la Liga Femenil: Días, horarios y duelos clave rumbo a la Liguilla del Apertura 2026
¿Qué necesita Pachuca para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026?
La combinación de resultados en el Grupo B colocó a las hidalguenses en una posición apremiante pero alcanzable. En caso de que Pachuca venza a Puebla y Atlas haga lo propio ante Necaxa, ambas escuadras empatarían en 19 unidades. Ahí es donde la diferencia de goles juega un rol crucial a favor de las locales. Pachuca ostenta un sólido +8 comparado con el -14 que registra el Atlas.
Gracias a ese margen positivo, las Tuzas tienen una oportunidad de oro para meterse a puestos de Liguilla si Pumas tropieza o empata en su encuentro ante el Atlético de San Luis, o bien si las potosinas caen estrepitosamente, lo que le abriría la puerta a las hidalguenses para colarse entre los mejores lugares de su sector.
El histórico dominio hidalguense: 15 Liguillas y la hegemonía ante Puebla
Pachuca es una de las instituciones con mayor tradición en las fases finales del circuito rosa. A lo largo de su historia en la Liga Femenil, las Tuzas han clasificado a la Liguilla en 15 ocasiones (hasta este Apertura 2026), habiéndose quedado fuera del cuadro definitivo únicamente en dos torneos disputados (Clausura 2018 y Grita México A21), además de la edición del Clausura 2020 que fue suspendida por la pandemia.
El historial reciente ante La Franja favorece ampliamente a las locales. En el antecedente directo disputado el pasado 20 de enero, Pachuca firmó un contundente triunfo de 7-0 sobre Puebla en el certamen regular. Asimismo, las hidalguenses presumen goleadas previas como un 5-1 en julio de 2025 y victorias consecutivas de 2-0 y 1-0 en duelos pasados, manteniendo un balance de ocho victorias a cambio de solo un empate y un descalabro en su historial directo.
Dónde ver en vivo el Pachuca vs Puebla
Fecha: Viernes 6 de noviembre de 2026
Horario: 17:00 horas (Tiempo del Centro de México)
Sede: Estadio Hidalgo
Transmisión: Fox Sports y Tubi