¿Qué necesitan los equipos para clasificar a Liguilla a falta de una jornada en la Liga MX Femenil?

Con un partido más por disputarse, cuatro equipos pelean por dos boletos disponibles a la fiesta grande

Solo queda una jornada más de acción en la temporada regular de la Liga MX Femenil lo que quire decir que, los equipos tienen sólo una última oportunidad para poder clasificar a la Liguilla. De momento seis de los ocho lugares ya están asegurados, por lo que en la Jornada 14, los últimos dos jugares se definirán.

¿Qué equipos ya están clasificados?

Este Apertura 2026, la Liga MX Femenil (ahora llamada Liga Femenil BBVA) estrenó un nuevo formato en el que, en lugar de tener una clasificatoria para todos los equipos, el torneo se dividió en dos grupo donde los primeros cuatro de cada sector calcificaban a la siguiente ronda.

En el Grupo A, los cupos ya están completos. Cómo era de esperarse, Monterrey y Tigres amarraron los primeros dos puestos, mientras que Toluca se quedó con el cuarto. La gran sorpresa fue Juárez quién se quedó con el tercer lugar. Cruz Azul y León fueron las decepciones al quedar fuera de la fiesta grande.

El Grupo B es el que aún está por definirse. América ya se quedó con el primer lugar al sumar 34 unidades, cuatro más que Chivas. Muy por debajo de estos dos equipos aparecen Atlético de San Luis y Pumas pero ellos aún no amarran su lugar.

Juárez Femenil marcó el primer gol del partido ante América | MEXSPORT

¿Qué necesitan los equipos para clasificar a Liguilla?

Pumas y San Luis se pelean los últimos dos lugares a la Liguilla junto con Pachuca y Atlas Femenil. Las rojiblancas actualmente están terceras con 19 unidades, por lo que basta un empate para asegurar su lugar en la fiesta grande, sin embargo, su último juego será precisamente ante Pumas, equipos que necesita si o sí, ganar para evitar depender de otros equipos.

Pachuca aparece en el quinto puesto, con 16 unidades, una menos que Pumas. El cuadro hidalguense se medirá ante Puebla en la última jornada. En caso de ganar, depende de que San Luis o Pumas ganen. En caso de una victoria de las felinas, la diferencia de goles a favor de las Tuzas le ayudarían para desplazar a las potosinas. Si Pumas pierde, el empate también llevaría a Pachuca a la siguiente ronda.

Por último, aparece Atlas. Las rojinegras están igualadas con Pachuca con 16 unidades aunque con una peor diferencia de goles. En su última jornada se medirá ante Necaxa. Para poder clasificar a la siguiente ronda necesita ganar y que Pumas y Pachuca pierdan pues la diferencia de goles con Atlético San Luis favorece a las potosinas.