Keylor Navas con molestias físicas previo al duelo vs América; esto es lo que se sabe

El entrenador de la Selección de Costa Rica aseguró que el guardameta se someterá a un procedimiento

A solo unas horas de que arranque el juego de los Pumas vs América de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX, el portero y estrella del equipo universitario, Keylor Navas, podría no estar al 100% físicamente, esto fue sabido por unas declaraciones de Bryan Ruíz, entrenador de Costa Rica, quien reveló la razón de la ausencia del arquero en la Fecha FIFA.

¿Qué dijo Ruiz de Navas?

Durante la conferencia de prensa del estratega para dar a conocer los convocados de Costa Rica para la Fecha FIFA de noviembre, este fue cuestionado sobre la ausencia de Navas, a lo que respondió que tenía un par de molestias, por lo que no quería exponerlo y prefería que descansara para el siguiente compromiso.

Esta convocatoria él no va a estar en estos dos fogueos. Tiene una pequeña molestia ahí, que igual él me dijo que quería venir, pero tiene que hacerse un procedimiento”, confesó el entrenador de la Selección de Costa Rica.

Keylor Navas en un partido de Copa Oro con la Selección de Costa Rica | MEXSPORT

Del mismo modo, el propio entrenador reveló más detalles sobre la situación de Keylor. Si bien, el portero no tiene un tema delicado, sí tendrá que llevar algunos días de reposo, los cuales aprovechará en el paron internacional.

Para mí fue prioridad que él se recupere bien, se haga este procedimiento que tiene que hacerse, que necesita unos diez días de reposo”, añadió el entrenador.

Keylor Navas jugando en las eliminatorias de Concacaf con la Selección de Costa Rica | MEXSPORT

¿Keylor Navas se pierde el Clásico Capitalino?

Pese a que Bryan Ruíz mencionó las molestias del portero tico y su tiempo de recuperación estimado, Keylor no se perderá el partido ante las Águilas del América, sino que llevará su proceso médico hasta después del juego en la cancha del estadio Olímpico Universitario, por lo que podrá jugar con normalidad como lo ha estado haciendo en las últimas fechas.

Del mismo modo, gracias a los compromisos internacionales en todo el mundo, Keylor podrá realizar todo lo que necesite sin ninguna prisa, pues con dos semanas de descanso podría volver sin ningún problema para la Jornada 17 ante los Rayados de Monterrey el próximo 21 de noviembre.