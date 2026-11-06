El futbolista auriazul vivirá su primer Clásico Capitalino, dentro de un contexto de alta exigencia

No hay de otra para Pumas este sábado; si quiere estar en Liguilla tiene que ganarle al acérrimo rival, América. Víctor Arteaga expresó para RÉCORD sus pensamientos previos a este duelo de alta tensión en el Estadio Olímpico Universitario, pero primordialmente, la victoria es prácticamente una obligación para acceder a la Fase Final.

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¿Qué dijo Víctor Arteaga sobre el Pumas vs América?

Arteaga disputará su primer Clásico Capitalino, y lo espera todavía más intenso, debido a lo que está en juego. Para Pumas, la aspiración de estar en Liguilla, mientras que las Águilas siguen en la lucha del primer puesto de la tabla.

“Bueno, sí, como lo dices, es mi primer Clásico. Yo creo que ahorita va a ser un poco más vibrante porque nos estamos peleando ese puesto en la Liguilla y yo creo que, aparte del clásico, tenemos que ganar sí o sí para seguir peleando, seguir con vida y buscar llegar de la mejor manera a la zona final.

Como tú lo dices (se toman), como finales, nos estamos jugando todo y te digo, a lo mejor puede ser casualidad también que sea igual ahorita contra América, pero pues bueno, se están viviendo muy padre estas dos semanas”, comentó Víctor Arteaga para RÉCORD.

Más allá del compromiso de este sábado, el paso de Arteaga por Pumas ha sido positivo en lo individual, pues se ha ganado la confianza de Esteban Solari al haber recibido minutos en todos los partidos (18) que el equipo ha jugado a lo largo del semestre, con 12 como titular.

Víctor Arteaga en partido con Pumas en la Liga MX | IMAGO 7

Arteaga valora la experiencia obtenida con Keylor Navas

La experiencia que ha obtenido la valora ampliamente, en especial por compartir vestidor con elementos de gran trayectoria como Keylor Navas. El mediocampista también hizo mención de Nathan Silva, un central con capacidad de liderar.

“Yo creo que mucha, yo creo que se gana mucha experiencia el estar al día a día con gente como Keylor Navas, como Nathan Silva, jugadores de esa talla. Yo creo que aporta mucho no solo en los entrenamientos, sino en los partidos también competir con bastante gente de nombre y, pues, yo creo que eso ayuda mucho. Y pues seguir haciendo lo que a uno le toca; en los minutos de menores, pues si yo puedo aportar y ayudar al club con esto, pues tengo que dar lo mejor de mí”, aseguró Arteaga.

Keylor Navas, portero de Pumas, en el Estadio Alonso Lastras | IMAGO7

Arteaga sueña con Selección Mexicana

Con 22 años de edad, Arteaga quiere levantar la mano para llegar a la Selección Mexicana, precisamente en un proyecto en el que los jóvenes serán tomados en cuenta, algo a lo que está acostumbrado Rafael Márquez. El mediocampista confía en que el llamado llegará tarde o temprano.

“Yo creo que es esa motivación, yo creo que siempre es esa ilusión de vestir los colores de la selección, que yo creo que es el sueño de cualquier niño desde chico que todos tenemos y, pues, yo sé que tengo que seguir haciendo lo mío y tarde o temprano se va a dar ese llamado”, expresó Víctor Arteaga.

Torneo de mucho aprendizaje para el joven futbolista de Pumas, que se convirtió en uno de los favoritos de Solari en el semestre, pero que seguirá su camino para consolidarse como titular del conjunto auriazul. Por ahora, el objetivo es claro: ganar sí o sí este sábado en el Olímpico Universitario.