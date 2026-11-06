Con 10 y 9 anotaciones respectivamente, los goleadores de América y Pumas llegan encendidos al duelo de este sábado en el Olímpico Universitario donde ambos clubes se juegan la vida

Duelo de titanes. Henry Martín y Juninho llegan encendidos al Clásico Capitalino y buscarán ser los protagonistas del choque entre América y Pumas de este sábado en el Olímpico Universitario. Estos son sus números.

La Bomba suma 10 anotaciones y es el segundo máximo goleador del torneo, mientras que el brasileño ocupa el tercer puesto con 9 tantos. Ambos delanteros son letales y quieren mantener su racha frente al acérrimo rival en un partido determinante para las aspiraciones de sus equipos.

Henry Martín ha dejado atrás las lesiones y ha recuperado su mejor versión. Con 10 anotaciones en 13 encuentros, el capitán azulcrema ya igualó su segundo mejor registro en una fase regular desde su llegada al América, además de consolidarse como el máximo goleador mexicano del momento.

Henry Martín lamentándose falla ante León | MEXSPORT

El yucateco se ha convertido nuevamente en una pieza fundamental para la ofensiva de las Águilas. Su experiencia, liderazgo y capacidad para aparecer en momentos importantes lo mantienen como uno de los principales referentes del equipo de Guillermo Almada, que necesita de sus goles para defender el liderato general.

Del otro lado, Juninho se ha convertido en el hombre gol de los universitarios. El atacante originario de Minas Gerais acumula 9 dianas en 15 partidos y atraviesa un gran momento, pues ha conseguido cinco de sus anotaciones en los últimos seis juegos, lo que mantiene con vida las aspiraciones del conjunto auriazul de conseguir un boleto a la Liguilla.

Juninho, jugador de Pumas, en festejo de gol ante Atlante | IMAGO7

El panorama obliga a los universitarios a buscar la victoria si o si en Ciudad Universitaria. Pumas necesita los tres puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación, mientras que América tiene como objetivo conservar el liderato frente a Cruz Azul y Chivas que ya lo igualaron en puntos. Por ello, ninguno puede permitirse dejar escapar unidades en el Clásico Capitalino.

Con este escenario, la ofensiva apunta a ser una de las claves del encuentro. Dos de los delanteros más efectivos del campeonato estarán frente a frente, con la responsabilidad de marcar diferencias en un partido donde cada anotación puede cambiar el destino de sus equipos.