Porra del América extiende manta en las afueras de CU con mensaje para los Pumas

Ritual del Kaos calentó la previa con una frase picante

A pocas horas de una nueva edición del Clásico Capitalino entre Pumas y América, integrantes del grupo de animación americanista Ritual del Kaos se hicieron presentes en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario para desplegar una enorme manta con un mensaje dirigido al conjunto auriazul.

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¿Qué mostró la porra?

La frase elegida por los seguidores de las Águilas fue directa y provocadora: “Mi clásico es... humillarte”. Sobre una lona amarilla, acompañada de letras negras y el escudo de Universidad tachado.

La imagen rápidamente llamó la atención por el escenario en el que fue tomada. Justo frente al inmueble que albergará el compromiso, la porra azulcrema quiso hacerse notar y enviar una advertencia futbolística a los universitarios, dejando claro que la rivalidad no solamente se juega dentro de la cancha, sino que también tiene un fuerte componente en las tribunas.

Mensaje de la porra del América previo al Clásico Capitalino | ESPECIAL

América llega con una cuenta pendiente

Este encuentro, además, llega con cuentas pendientes después de lo sucedido en el Clausura 2026. Pumas consiguió dejar fuera al América durante los Cuartos de Final de aquella Liguilla, luego de una eliminatoria que terminó igualada 3-3 en el marcador global.

La mejor posición de los universitarios en la clasificación les permitió quedarse con el boleto a semifinales, un resultado que todavía forma parte de la memoria reciente de ambos clubes.

América vs Toluca Apertura 2026 | IMAGO7

Ahora, el panorama presenta un nuevo desafío para las dos instituciones. América llega a la Jornada 16 del Apertura 2026 ubicado en la parte más alta de la clasificación con 29 puntos, mientras que Pumas se encuentra en el décimo escalón con 20 unidades.

En el apartado individual, Henry Martín aparece como uno de los futbolistas a seguir en el conjunto de Coapa, respaldado por sus 10 anotaciones en el campeonato. Por el lado de Universidad, el brasileño Juninho suma nueve tantos y se presenta como una de las principales cartas ofensivas de los locales.

El compromiso está programado para este 7 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario. El enfrentamiento corresponde a la Jornada 16 del Apertura 2026 y podrá seguirse a través de Canal 5, TUDN y ViX, en un escenario que promete recibir una importante entrada para una de las rivalidades más representativas del futbol mexicano.