Esta es la razón por la que Henry Martín no fue convocado a la Selección, revelan al interior del Tri

La gente cercana a México reveló que no hay nada personal contra el jugador del América

Nada en contra de Henry Martín. Tampoco el presunto antecedente de un choque con Javier Aguirre tiene que ver con su ausencia en la Selección Nacional.

Podría interesarte Futbol Rafael Márquez presenta lista de convocado con promedio de edad de 25 años

​De acuerdo con palabras de un integrante del cuerpo técnico nacional, la situación del delantero del América se debe a una "decisión técnica" del seleccionador, Rafael Márquez, más que a algún antecedente previo.

Henry Martín celebra gol con México | MEXSPORT

​Incluso revelaron a este medio que, aunque se hable de un conflicto en su momento entre el 'Vasco' y Henry, el comportamiento del jugador en el representativo "siempre ha sido ejemplar", respetuoso y comprometido con lo que se le pide; por lo tanto, no tiene fundamento lo que se menciona en la prensa.

​El antecedente de este supuesto enfrentamiento fue señalado por David Faitelson, periodista de TUDN, quien aseguró en su cuenta de X:

​Henry Martín se despidió de la Selección Mexicana cuando tuvo diferencias con Javier Aguirre y su cuerpo técnico en aquel juego de la Liga de Naciones de Concacaf en Tegucigalpa ante Honduras, en noviembre del 2024…".

Henry Martín lamentándose falla ante León | MEXSPORT

​En aquella ocasión, Henry anotó dos goles; sin embargo, casualmente fue la última aparición del seleccionado, lo que desató un mar de especulaciones, ya que había cumplido con un papel destacado en el conjunto tricolor.

​Actualmente, Martín se ubica en la segunda posición de la tabla de goleo individual con 10 anotaciones —cinco menos que el líder venezolano Salomón Rondón—, lo que hacía pensar que lograría volver a la Selección, situación que finalmente no ocurrió.

​La decisión generó una intensa controversia alrededor de la convocatoria de Rafael Márquez, pero, según un integrante cercano al timonel, no hay motivo para especulaciones.