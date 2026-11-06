Nada en contra de Henry Martín. Tampoco el presunto antecedente de un choque con Javier Aguirre tiene que ver con su ausencia en la Selección Nacional.
De acuerdo con palabras de un integrante del cuerpo técnico nacional, la situación del delantero del América se debe a una "decisión técnica" del seleccionador, Rafael Márquez, más que a algún antecedente previo.
Incluso revelaron a este medio que, aunque se hable de un conflicto en su momento entre el 'Vasco' y Henry, el comportamiento del jugador en el representativo "siempre ha sido ejemplar", respetuoso y comprometido con lo que se le pide; por lo tanto, no tiene fundamento lo que se menciona en la prensa.
El antecedente de este supuesto enfrentamiento fue señalado por David Faitelson, periodista de TUDN, quien aseguró en su cuenta de X:
Henry Martín se despidió de la Selección Mexicana cuando tuvo diferencias con Javier Aguirre y su cuerpo técnico en aquel juego de la Liga de Naciones de Concacaf en Tegucigalpa ante Honduras, en noviembre del 2024…".
En aquella ocasión, Henry anotó dos goles; sin embargo, casualmente fue la última aparición del seleccionado, lo que desató un mar de especulaciones, ya que había cumplido con un papel destacado en el conjunto tricolor.
Actualmente, Martín se ubica en la segunda posición de la tabla de goleo individual con 10 anotaciones —cinco menos que el líder venezolano Salomón Rondón—, lo que hacía pensar que lograría volver a la Selección, situación que finalmente no ocurrió.
La decisión generó una intensa controversia alrededor de la convocatoria de Rafael Márquez, pero, según un integrante cercano al timonel, no hay motivo para especulaciones.