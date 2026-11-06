¡Hay varias ausencias! Los mejor evaluados de Liga MX que aparecen en la convocatoria del Tri

Henry Martín, Daniel Aguirre y Jeremy Márquez en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Luis Romo encabeza a los convocados del combinado nacional con una calificación de 7.49

El defensor del Rebaño Sagrado encabeza la lista de los futbolistas mejor evaluados de la Liga MX que fueron convocados por Rafael Márquez para los compromisos de la Selección Mexicana en la Nations League. El mediocampista de Chivas registra una calificación de 7.49, la más alta entre los jugadores considerados para esta convocatoria, de acuerdo con los datos de Statiskicks.

Sin embargo, la clasificación también deja algunos nombres que llaman la atención por su ausencia. Henry Martín, Daniel Aguirre y Jeremy Márquez aparecen entre los futbolistas con mejores puntuaciones del campeonato, pero ninguno fue considerado por el estratega nacional.

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El delantero del América cuenta con una valoración de 7.42 y, en el Apertura 2026, acumula 13 partidos, 10 goles y tres asistencias, con 1,020 minutos disputados. Por su parte, Daniel Aguirre registra una calificación de 7.33, con 12 encuentros y 1,005 minutos con Guadalajara, aunque todavía no registra goles ni asistencias en el certamen; sin embargo, tiene seis porterías en cero, aparte de que es parte de la zona que registra la mejor defensiva del torneo.

Jeremy Márquez, de Cruz Azul, también figura entre los primeros lugares, con una evaluación de 7.31. El mediocampista suma 13 partidos, 894 minutos, tres anotaciones y una asistencia.

Entre los convocados también destacan Santiago Sandoval, quien ocupa el segundo puesto de la clasificación general con 7.48, Roberto Alvarado con 7.39 y Erick Sánchez con 7.31. Además, Raúl Rangel aparece con una puntuación de 7.19.

Jeremy Márquez, jugador de Cruz Azul, en celebración | MEXSPORT

Convocatoria con jugadores que tienen pocos minutos

En contraste, Rafael Márquez incluyó a futbolistas que atraviesan situaciones distintas. César Montes fue llamado mientras continúa recuperándose de una lesión, mientras que Santiago Giménez también aparece en la lista pese a no contar con demasiada actividad recientemente con el Porto.

Otro caso es el de Alex Padilla, quien fue considerado entre los porteros, aunque está teniendo poca participación con el Athletic de Bilbao, al punto de solamente jugar 90 minutos en el torneo.