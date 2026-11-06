¡Pura felicidad! Así fue el increíble festejo de Tecatito Corona a su regreso a la Selección Mexicana

'Tecatito' Corona festeja con su familia su regreso con la Selección Mexicana | MEXSPORT

La esposa del futbolista de Rayados compartió la emoción que provocó su convocatoria al Tricolor, luego de un proceso complicado que vivieron juntos

Jesús Manuel 'Tecatito' Corona volverá a vestir la camiseta de la Selección Mexicana después de más de 4 años de no estarlo. El futbolista de Rayados de Monterrey fue incluido en la convocatoria de Rafa Márquez para los compromisos de noviembre ante Jamaica, una noticia que no solamente generó alegría en el jugador, sino también en su familia, que celebró con emoción su regreso al combinado nacional.

A través de redes sociales, Gabriela GV, esposa del extremo mexicano, compartió un video en el que se observa la reacción de uno de sus hijos al enterarse del llamado de su padre. Además, dedicó un mensaje en el que destacó el esfuerzo que representó llegar nuevamente a esta oportunidad.

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Así festejó la familia de Tecatito Corona su convocatoria al Tri

La convocatoria de Tecatito Corona provocó una celebración especial en su hogar. En el video compartido por su esposa se aprecia la felicidad de uno de sus hijos al conocer que el futbolista volverá a representar a México.

Su esposa también utilizó sus historias de Instagram para expresar el orgullo que siente su familia por este nuevo llamado, especialmente después de las dificultades que atravesaron durante el proceso.

"Estamos inmensamente orgullosos de esta nueva convocatoria. Después de un proceso difícil que vivimos, enfrentarnos y superarnos juntos, hoy estás aquí, demostrándonos una vez más que con esfuerzo, dedicación, todo es posible", escribió.

La pareja del futbolista de Rayados también resaltó que solamente ellos conocen el camino que tuvieron que recorrer para alcanzar este momento y aseguró que siempre estarán a su lado.

"Solo nosotros sabemos lo que costó llegar hasta aquí, y verte cumplir tus sueños nos llena el corazón de felicidad. Pase lo que pase, siempre serás nuestro mayor orgullo. ¡Te amamos y estaremos siempre a tu lado!", agregó.

Jesús 'Tecatito' Corona tras anotar con Monterrey | IMAGO7

Tecatito Corona regresa a la Selección Mexicana

El llamado representa una nueva oportunidad para el atacante mexicano que ha vivido buenos momentos con el conjunto de la Sultana del Norte, quien volverá a formar parte del Tricolor después de un periodo complicado. El ‘Tecatito’ buscará aprovechar los compromisos ante Jamaica para demostrar que puede seguir siendo una alternativa para la Selección Mexicana.

El futbolista de Monterrey cuenta con experiencia internacional tras sus pasos por clubes como Twente, Porto y Sevilla, por lo que su regreso también representa una opción de experiencia para el combinado nacional.