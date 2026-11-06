Federico Bessone, técnico del NK Osijek, reconoció el esfuerzo y la adaptación del delantero mexicano en el futbol europeo

La convocatoria de Rafael Márquez para los próximos compromisos de la Selección Mexicana ante Jamaica dejó varias novedades, pero una de las que más llamó la atención fue la inclusión de Armando León, delantero de 26 años que actualmente milita en el NK Osijek de Croacia y que recibió su primer llamado al Tricolor mayor.

Aunque su nombre no figuraba entre los habituales candidatos para integrar el ataque mexicano, el futbolista originario de Ensenada, Baja California, encontró una oportunidad gracias a su desempeño en el futbol europeo. Una decisión que generó orgullo en su actual equipo, especialmente en su entrenador, Federico Bessone, quien no escatimó en elogios al hablar del atacante.

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El logro de ir a una selección grande

Durante una conferencia de prensa previa al enfrentamiento del NK Osijek contra Hajduk Split, Federico Bessone expresó su satisfacción por la convocatoria de Armando León y destacó la actitud que ha mostrado desde su llegada al conjunto croata. El estratega argentino aseguró que se trata de un futbolista comprometido, que mantiene la misma intensidad tanto en los entrenamientos como en los partidos.

"Armando es un gran profesional", afirmó Bessone, quien también destacó las cualidades humanas del mexicano y aseguró que su llamado representa un motivo de felicidad para todos los integrantes del club, debido al esfuerzo que ha realizado para ganarse un lugar en el equipo.

Es una buena noticia para él y es una buena noticia para el club; no va a una selección pequeña, va a México, lo cual es un gran logro. Estamos muy orgullosos de él

Sin embargo, uno de los aspectos que más resaltó el entrenador fue la capacidad de adaptación del delantero, quien llegó a Croacia sin dominar el idioma inglés. Bessone reconoció que el mexicano todavía enfrenta algunas dificultades para comunicarse, pero destacó su disposición para aprender e integrarse al vestidor, así como el respaldo que ha recibido de sus compañeros.

¿Quién es Armando León, el delantero sorpresa de Rafael Márquez?

Armando León comenzó su carrera en las fuerzas básicas de Pachuca y posteriormente llegó al Club León, donde debutó en la Liga MX en marzo de 2020, con un gol ante FC Juárez. Después pasó por Mineros de Zacatecas y Alebrijes de Oaxaca, antes de emprender una aventura por el futbol europeo que lo llevó a jugar en Andorra, donde registró 43 anotaciones en 56 encuentros con el Rangers FC.

Tras su paso por el FC Santa Coloma, el delantero llegó al NK Osijek durante el verano de 2026 y consiguió hacerse de un lugar en el conjunto croata. De acuerdo con cifras difundidas por su club, acumula cinco goles y dos asistencias, además de destacar por su despliegue físico, características que le permitieron abrirse camino hasta recibir el llamado de Rafael Márquez.

Armando León con el León | IMAGO7