Brian Gutiérrez: de jugar el Mundial 2026 a quedar fuera de la convocatoria del Tri

El jugador de Chivas de pasar a ser uno de los regulares en la convocatoria a ser de las grandes ausencias del Tri

El panorama de Brian Gutiérrez con la Selección Mexicana dio un giro. El jugador de Chivas pasó de formar parte del grupo que disputó la Copa del Mundo de 2026, bajo las órdenes de Javier Aguirre, a quedar fuera de la convocatoria de Rafael Márquez para los compromisos ante Jamaica, correspondientes a los cuartos de final de la Nations League.

Podría interesarte Futbol Limpia en el Tri: Los jugadores que Rafa Márquez no volvió a llamar a la Selección Mexicana

De las sorpresas de la convocatoria de Rafa Márquez

La ausencia del futbolista rojiblanco llama la atención, sobre todo por la experiencia internacional que ya acumuló con el Tricolor y porque, después de atravesar algunas semanas complicadas, ha comenzado a recuperar su mejor versión con Guadalajara.

El mediocampista tampoco logró consolidarse como titular indiscutible en el conjunto tapatío durante el Apertura 2026, situación que pudo influir en la decisión del cuerpo técnico nacional, que ahora busca observar otras alternativas de cara a sus próximos compromisos.

Durante el actual torneo, Brian Gutiérrez registra 12 partidos disputados, seis como titular y un total de 624 minutos con Chivas.

Así, el futbolista vive un contraste importante en su trayectoria reciente: de tener participación en la máxima justa del futbol internacional a quedarse fuera de una lista de la Selección Mexicana que comienza a perfilar nuevas opciones para el futuro.