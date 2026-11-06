Víctor Arteaga externa el estándar en el que Pumas debe estar: “La Liguilla es obligación, es de un club grande”

En entrevista para RÉCORD, el mediocampista mexicano compartió los objetivos mínimos para el conjunto auriazul

Pumas se juega la clasificación a Liguilla en las dos últimas fechas, ante América y Rayados, por lo que la mentalidad en el equipo es de ir a ganar ambos duelos, ya que desde la perspectiva de Víctor Arteaga, es una obligación clasificar para un equipo grande como Universidad Nacional.

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¿Qué dijo Víctor Arteaga sobre Pumas?

En entrevista para RÉCORD, Arteaga expresó que el objetivo es acceder a la Fase Final como sea y pelear por el título, como un estándar del club cada torneo, al verlo como una obligación, pues eso es lo que hace grande a un club. En esta recta final, la meta es clara para el grupo y el cuerpo técnico.

No, pues lo de siempre, tenemos que entrar a Liguilla sea como sea, pelear por el título, como te lo vengo diciendo esa es la motivación que tenemos todos. Ahorita seguimos con vida, yo creo que estamos llegando a un mejor momento en el torneo y pues esa yo creo que ha sido siempre y será la motivación de este club, estar peleando liguillas, títulos y no menos. Sí, yo creo que sí, para nosotros lo vemos como una obligación y como te digo es de un club grande

Arteaga quiere ser referente en Pumas

Los objetivos de Arteaga en Pumas están bien definidos. El joven mediocampista desea convertirse en campeón, llegar a Selección Mexicana y hacerse un referente del club, al grado de ser capitán en algún momento.

Víctor Arteaga en partido con Pumas en la Liga MX | IMAGO 7

Yo la verdad me gustaría afianzarme de titular, llegar por qué no a ser campeón, a lo mejor brincar a selección. A mí la verdad que en estos tres, cuatro meses que he estado han sido muy bonitos para mí y yo creo me gustaría seguir más tiempo acá y no sé, llegar a ser capitán por qué no también, llegar a ser un referente me gustaría mucho

Víctor Arteaga se motiva con la sequía de 15 años sin título de Pumas

Por otro lado, la sequía de 15 años sin títulos no pone presión en Víctor Arteaga, sino que todo lo contrario. El mediocampista de 22 años toma como motivación este registro para hacer historia con el club.

Yo creo que es más motivación entrar otra vez en la historia, estar en los libros del club. Son 15 años, pero pues bueno, a eso venimos, con esa motivación de seguir dándole alegrías a la afición, de seguirle dando trofeos a la vitrina del club y tratando de dejar en alto al club

Víctor Arteaga con Pumas llega al Nemesio Diez para enfrentamiento ante su exequipo, Toluca | Imago7