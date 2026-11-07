A través de un video en redes sociales los Guerreros anunciaron la extensión hasta el 2030

El proyecto del Club Santos Laguna continúa su curso. Luego de una reinvención en el Apertura 2026 de la Liga MX, el equipo de la comarca sigue dando buenas noticias a sus seguidores, ahora con la extensión de su delantero estrella Tahiel Jiménez, quien seguirá usando los colores del equipo hasta el 2030.

“El presente y futuro se construye”

A través de un par de publicaciones en redes sociales, el equipo de Santos anunció la renovación del delantero mexicano, el cual se une a Carlos Acevedo como los dos futbolistas del equipo que anuncian una extensión de contrato en el presente torneo.

En la primera publicación se ve a Tahiel Jiménez cuando era niño; en las imágenes se aprecia al joven mexicano pidiendo fotos a algunas leyendas y ex futbolistas del Santos, con el paso del tiempo las fotos se hacen más y más recientes hasta llegar a su etapa en fuerzas básicas, posteriormente en su momento como futbolista profesional, finalmente aparece en la actualidad mientras un elevador se cierra con el 2030 en sus puertas.

Por su parte, la segunda publicación ya fue el anuncio oficial, en el cual se notifica la renovación del futbolista de 20 años y se reitera que será un contrato con validez hasta el inicio de la nueva década, es decir de al menos tres años más.

¿Cómo le ha ido a Tahiel Jiménez con Santos?

El jugador nacido en Boca del Río, Veracruz en el 2006, se formó inicialmente en las juveniles del Club Querétaro, hasta que en el 2022 se unió a las filas del equipo de la Comarca. Para el 2024 Tahiel vio sus primeros minutos en la Liga MX en el Clausura 2024 ante los Rayos de Necaxa a la edad de 18 años.

Tahiel Jiménez celebrando su doblete ante Atlético San Luis | IMAGO7

Para el Apertura 2026, ante la complicada crisis del equipo de Santos, Jimenez se volvió un nombre regular, ganando prestigio y abriéndose camino en la titularidad del equipo. Con la llegada de Renato Paiva, el futbolista vio cada vez más minutos en el cierre del torneo, hasta llegar a ser uno de los titulares del estratega portugués.

Con una jornada restante, actualmente suma un total de 330 minutos con el primer equipo, divididos en cinco entradas como titular y dos ingresos de cambio. Tahiel ha conseguido cinco goles y actualmente ninguna asistencia.