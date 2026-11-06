¡La Liga MX, entre las 16 mejores del mundo! Supera a la MLS en ranking de Opta

Toluca es el único club mexicano dentro del Top 100 de mejores equipos del mundo

El futbol mexicano escaló posiciones a nivel internacional y ahora aparece entre las 16 mejores competencias del mundo, de acuerdo con el ranking de ligas atribuido a Opta. La Liga MX se ubicó por encima de la Major League Soccer (MLS), que ocupa el puesto 17, en una clasificación que coloca al campeonato nacional por delante de otras competiciones de relevancia internacional.

El listado es encabezado por la Premier League de Inglaterra, seguida de LaLiga de España y la Bundesliga de Alemania. El Top 5 lo completan la Serie A de Italia y la Ligue 1 de Francia. Por su parte, el Brasileirao aparece en el sexto lugar, mientras que la Liga Profesional de Argentina ocupa el octavo escalón.

La clasificación también coloca a México por encima de Países Bajos, Noruega, Dinamarca y Polonia, cuyos campeonatos aparecen entre los puestos 12 y 15. Después de la Liga MX, la MLS se ubica en el lugar 17, seguida por las primeras divisiones de Colombia y Ecuador.

Jugadores de Pumas en lamento en la Liga MX | IMAGO 7

Un avance respecto al último análisis

El resultado representa un avance para el futbol mexicano. Debido a que en el ranking publicado el 29 de julio de 2026, la Liga MX aparecía en la posición 21, por debajo de la MLS, que entonces ocupaba el lugar 19. Ahora, el nuevo listado la coloca cinco escalones arriba y por delante de su principal competidor regional.

Rodrigo de Paul con Messi en la MLS con Inter Miami | AP

Toluca, el único entre los mejores 100 clubes

En otro de sus análisis, Opta también publicó una clasificación de los 100 mejores equipos del mundo. En ese listado, Toluca fue el único representante de la Liga MX, al ocupar el puesto 85.

Los Escarlatas quedaron por encima del Panathinaikos de Grecia y por debajo del París FC de Francia. El ranking fue encabezado por Arsenal, seguido de Bayern Múnich, Manchester City, Barcelona y Paris Saint-Germain.