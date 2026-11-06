Los Diablos buscan regresar a una victoria luego de una mala racha; se enfrentan a unos Rayados con ganas de Liguilla

El partido entre Toluca y Monterrey, correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, enfrenta a dos de los equipos con plantillas más fuertes en el torneo; sin embargo, uno de ellos, en el caso de los regios, podría quedar fuera de la Liguilla. Este duelo se podrá disfrutar a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Los Diablos Rojos llegan a este compromiso con la necesidad de reencontrarse con el triunfo después de atravesar una racha de tres empates consecutivos. El conjunto dirigido por Antonio 'Turco' Mohamed se encuentra en la quinta posición de la clasificación con 24 puntos y viene de igualar 2-2 frente al América, resultado que le impidió acercarse a los primeros lugares de la tabla general.

Podría interesarte Futbol El tajante ultimátum del 'Canelo' Angulo tras sufrir robo

¿Cómo llegan ambos equipos?

A pesar de los recientes tropiezos, Toluca depende de sí mismo para asegurar su presencia en la Fiesta Grande del futbol mexicano. Una victoria frente a Rayados le permitiría garantizar matemáticamente su clasificación directa a la Liguilla, además de recuperar confianza en la recta final de la fase regular. Para conseguirlo, los Escarlatas buscarán aprovechar su condición de locales y el respaldo de su afición en La Bombonera.

Por su parte, Monterrey atraviesa un panorama más complicado. Los dirigidos por Matías Almeyda se ubican en la novena posición con 21 unidades y llegan después de protagonizar un empate 3-3 frente a Tijuana. Los resultados irregulares han provocado que el conjunto regiomontano se encuentre fuera de los primeros ocho lugares, por lo que sumar tres puntos en territorio mexiquense resulta fundamental para mantener vivas sus aspiraciones.

Federico Viñas pone a ganar al Toluca sobre el América y hace efectiva la Ley del Ex | MEXSPORT

Además de los problemas deportivos, Rayados ha estado rodeado de polémica debido a las declaraciones sobre la presunta existencia de informantes dentro del club, situación que ha generado ruido alrededor del equipo. Sin embargo, los regiomontanos todavía cuentan con un partido pendiente frente a Querétaro, una circunstancia que podría permitirles recuperar terreno en la clasificación, siempre y cuando consigan resultados positivos en sus próximos compromisos.

De esta manera, Toluca y Monterrey volverán a encontrarse después de haber protagonizado la Final de la Leagues Cup 2026, en la que los Diablos Rojos se quedaron con el título. Ahora, ambos equipos afrontarán un duelo con implicaciones importantes para el cierre del Apertura 2026: mientras los Escarlatas buscarán asegurar su boleto directo a la Liguilla, Rayados intentará conseguir una victoria que le permita acercarse a los puestos de clasificación y evitar que su situación se complique todavía más.

Rayados de Monterrey acabo con dos expulsados ante Chivas | MEXSPORT

¿Dónde ver el duelo entre Diablos y Rayados?