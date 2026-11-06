Querétaro, León, Tigres y Rayados son los equipos con mayor riesgo de no cumplir el reglamento

La recta final del Apertura 2026 no solamente representa una batalla por mejorar posiciones en la tabla general, también implica un riesgo para varios equipos que todavía no cumplen con la Regla de Menores, pues podrían perder puntos si no alcanzan la cantidad de minutos establecidos en el reglamento de competencia.

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Y es que de acuerdo con el reglamento de la temporada 2026, cada club debe acumular un mínimo de mil 170 minutos con jugadores menores durante el torneo. Además, existe un límite de 225 minutos que pueden contabilizarse por partido, por lo que los equipos que todavía tienen una cantidad importante pendiente deberán aprovechar sus últimos compromisos para evitar complicaciones.

Entre los clubes que se encuentran en una situación más comprometida está Querétaro, al que todavía le faltan 147 minutos para cumplir con la disposición. León tampoco tiene asegurado el requisito, pues necesita sumar 149 minutos en lo que resta de la competencia.

Querétaro rescata el empate ante León l IMAGO7

Tigres y Rayados aparecen entre los equipos que deben prestar atención a esta situación.

Al conjunto felino le restan 234 minutos, mientras que Monterrey necesita 266, una cantidad que representa un desafío importante en la recta final del campeonato.

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Santos Laguna tampoco puede confiarse, ya que todavía tiene pendientes 132 minutos para alcanzar la cifra obligatoria. Por su parte, Cruz Azul se encuentra más cerca de cumplir, aunque aún necesita 104 minutos, mientras que Puebla tiene 96 por completar.

Toluca también aparece entre los equipos que deben revisar sus números para evitar incumplir con esta disposición.

Por ello, los próximos partidos serán determinantes para los clubes que todavía tienen cuentas pendientes con la Regla de Menores.