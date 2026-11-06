Mientras Levy volvería a las canchas en aproximadamente un mes tras su lesión, Morales y Cristian Jiménez regresarán hasta febrero y marzo de 2027

Cruz Azul continúa con la recuperación de tres de sus jóvenes futbolistas. Mateo Levy, Amaury Morales y Cristian Jiménez se mantienen en proceso de rehabilitación, aunque cada uno tiene diferentes plazos para volver a las canchas.

El regreso más cercano sería el de Mateo Levy, quien tiene previsto reincorporarse a la actividad dentro de aproximadamente un mes, luego de sufrir una lesión meniscal en la rodilla derecha.

En el caso de Amaury Morales, el panorama apunta hasta febrero de 2027. El juvenil sufrió una rotura de ligamento cruzado durante un entrenamiento con Cruz Azul en junio de este año, una lesión que lo obligó a pasar por un largo proceso de rehabilitación.

Víctor Velázquez tras la operación de Amaury Morales | X @Victor_VelRan

Por su parte, Cristian Jiménez también continúa fuera de actividad debido a una rotura de ligamentos.

Su regreso se contempla para marzo de 2027, aproximadamente, por lo que todavía tendrá que cumplir varias etapas antes de recibir el alta deportiva.

Mateo Levy celebrando gol con Cruz Azul | IMAGO7