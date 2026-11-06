El mediocampista uruguayo reconoció que Tigres quedó a deber durante el semestre, asumió la responsabilidad por los malos resultados

Fernando Gorriarán dio la cara tras el complicado semestre que vivió Tigres, en el que el equipo no logró cumplir con las expectativas y quedó lejos de los objetivos trazados. El mediocampista uruguayo reconoció que el resultado deportivo fue consecuencia de distintos factores y asumió la responsabilidad por el momento que atraviesa el conjunto felino.

El futbolista auriazul no buscó justificar el desempeño del equipo y aseguró que entiende el descontento de la afición, aunque confía en que Tigres tendrá la capacidad de levantarse y volver a competir por los primeros lugares.

“La verdad es difícil, fue una situación difícil; como lo decía, todo lo que pueda decir puede sonar a excusa. No quiero eso, vengo a hacerme responsable, como lo decía. Creo que mucha gente está feliz de que hoy el club esté en esta situación, pero creo que el futbol da revancha y vamos a volver a competir y, obviamente, creo que tenemos la capacidad de revertir esta situación.”

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Gran competencia en la Liga MX

Gorriarán también reconoció que el equipo dejó de hacer cosas que anteriormente le habían permitido mantenerse como protagonista del futbol mexicano. Además, señaló que la competencia en la Liga MX ha aumentado y que ningún equipo puede darse el lujo de bajar su nivel.

“Sin duda que dejamos de hacer cosas que veníamos haciendo; como hablaba también al principio, hubo muchas situaciones y creo que el resultado de hoy no es casualidad, sino quizás es consecuencia de varios factores que sucedieron a lo largo del semestre. Hoy la Liga se ha vuelto muy competitiva, todos los equipos están mostrando un gran nivel y no te da para relajar; venimos, como les decía anteriormente, venimos de jugar dos finales en seis meses, no es fácil, creo que este semestre quedó demostrado que no es fácil llegar a la final.”

Fernando Gorriarán con Tigres | MEXSPORT

El mediocampista reconoció que vivir un semestre de esta naturaleza resulta complicado para un plantel acostumbrado a pelear por campeonatos, por lo que ahora deberán afrontar las críticas y trabajar para cambiar la imagen que dejaron.

“Sí, es difícil; cuando uno se acostumbra a competir, el vivir estos momentos es muy complicado. Sin duda que fue un semestre que empezó mal y terminó peor, es la realidad, entonces hacernos cargo, poner la cara, poner el pecho, aguantar lo que tengamos que aguantar, hacernos responsables y tener la valentía de poder revertir esto.“

De esta manera, Gorriarán dejó claro que en Tigres existe conciencia del fracaso deportivo que representó el semestre y que el siguiente reto será recuperar la competitividad para volver a estar a la altura de las exigencias de la institución y su afición.