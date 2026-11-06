Carlos Emilio González apunta a no continuar como presidente de Tigres en 2027

Carlos Emilio González no continuaría como presidente de Tigres en 2027 | MEXSPORT

RÉCORD pudo saber que Carlos Emilio González estaría cerca de dejar la presidencia de Tigres al finalizar 2026

El futuro de la presidencia de Tigres estaría sujeta a cambios de cara al próximo año, luego de que Carlos Emilio González apunta a no seguir al frente de la institución felina durante 2027, pese a que apenas asumió oficialmente el cargo en junio de 2026.

RÉCORD pudo saber que el actual presidente de los universitarios no seguiría en funciones una vez que concluya el presente año, por lo que se avecinarían movimientos en la estructura directiva del conjunto de San Nicolás de los Garza.

Cabe recordar que Carlos Emilio González fue designado como presidente de Tigres el pasado 25 de marzo de 2026 y tomó oficialmente el cargo el 1 de junio, en sustitución de Mauricio Culebro, quien dejó la institución después de varios años al frente de la directiva.

Una nueva etapa que terminó muy pronto

Su llegada representó una nueva etapa en la estructura administrativa del equipo, con la responsabilidad de encabezar el proyecto deportivo e institucional de los felinos, en un periodo que también ha estado marcado por movimientos importantes en la organización.

De concretarse esta información, Tigres tendría que definir quién encabezará su directiva para el próximo año, en medio de un proceso de reestructuración deportiva que también ha generado expectativas entre la afición auriazul.