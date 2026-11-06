La recta final del Apertura 2026 de la Liga MX entra en su etapa decisiva con un choque clave por la clasificación. El Atlas recibe a Pachuca este sábado 7 de noviembre de 2026 en punto de las 17:00 horas (Tiempo del Centro de México) en la cancha del Estadio Jalisco, en compromiso correspondiente a la Jornada 16 del certamen. La transmisión en vivo de este encuentro del futbol mexicano se podrá seguir en territorio nacional de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming ViX.
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¿Cómo llegan Atlas y Pachuca a la Jornada 16?
Con apenas dos fechas por disputarse después de este fin de semana, las unidades en juego resultan determinantes para el futuro de ambas instituciones en el campeonato.
Los Rojinegros atraviesan un gran momento al ubicarse en el cuarto puesto de la tabla general con 27 puntos, buscando hacer valer su condición de local en Guadalajara para dar un paso definitivo hacia la Liguilla directa.
Los Tuzos marchan en el lugar 12 con 19 unidades, por lo que están obligados a sacar un resultado positivo fuera de casa para mantenerse con vida en la pelea por alcanzar un boleto a la Fiesta Grande.
Dónde ver en vivo el Atlas vs Pachuca
Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
Horario: 17:00 horas (Tiempo del Centro de México)
Sede: Estadio Jalisco, Guadalajara
Transmisión en México: ViX