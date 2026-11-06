La Liga MX suma una convocatoria internacional más dentro de las mejores Selecciones del mundo

Hugo Cuypers recibió el llamado de la Selección de Bélgica para la fecha FIFA de noviembre, por lo que el delantero de Rayados tendrá actividad internacional y se perderá uno de los compromisos con el club.

El atacante fue considerado por el combinado belga para los encuentros frente a Turquía e Italia, dos compromisos en los que buscará aprovechar la oportunidad para sumar minutos y mantenerse dentro de las opciones de su selección nacional.

La convocatoria llega en un momento importante para Cuypers, quien se ha convertido en una de las piezas en la ofensiva del Monterrey más importantes durante el presente torneo, aportando goles y presencia en el ataque del equipo regiomontano.

¿Qué partido se perderá Cuypers con Rayados?

Sin embargo, su llamado internacional representa un contratiempo para Matías Almeyda, quien no podrá contar con el futbolista para el enfrentamiento ante Querétaro, correspondiente a la recta final del Apertura 2026.

Además del delantero belga, Rayados también tendrá la ausencia de Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona, quien tampoco estará disponible para el compromiso frente a los Gallos Blancos, por lo que el cuerpo técnico deberá modificar sus opciones ofensivas.

De esta manera, el Monterrey afrontará el duelo ante Querétaro con dos bajas importantes, en un partido en el que buscará sumar puntos para mantenerse en la pelea por sus objetivos dentro del campeonato mexicano.