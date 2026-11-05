El mediocampista español protagonizó un emotivo encuentro con Chuyito, un niño que lo invitó personalmente a celebrar su fiesta

Óliver Torres protagonizó un emotivo momento fuera de las canchas después de recibir una invitación muy especial por parte de un pequeño aficionado de Rayados de Monterrey. El mediocampista español conoció a Chuyito, un niño regiomontano que lo invitó a su fiesta de cumpleaños, en un encuentro organizado con el apoyo del club y la Liga MX.

Podría interesarte Futbol Cuypers niega falta de compañerismo por parte de Lucas Ocampos

La historia comenzó cuando el menor envió una nota de voz en la que invitó al futbolista a su celebración. El mensaje llegó hasta la institución albiazul y, gracias al apoyo de su familia, Chuyito fue seleccionado como 'Fan de la Jornada' durante el partido entre Monterrey y Chivas, correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026.

¿Qué le dijo Óliver Torres al pequeño aficionado de Rayados?

Durante su encuentro en el Estadio BBVA, el mediocampista español conversó con Chuyito y le preguntó sobre los detalles de su cumpleaños. "¿Cuándo va a ser la fiesta entonces?", cuestionó Torres, a lo que el pequeño respondió que la celebración estaba programada para el próximo 12 de diciembre.

Ante la invitación, el futbolista explicó que todavía no sabía si podría asistir debido a sus compromisos profesionales, aunque dejó abierta la posibilidad de acompañarlo. "No sé si vaya a poder ir, pero bueno, te felicito y ojalá pueda ir", respondió el español, antes de despedirse del menor con un abrazo.

El encuentro fue posible gracias a la iniciativa de la familia del pequeño, que impulsó su participación en la dinámica de la Liga MX. La historia generó reacciones entre los aficionados de Monterrey, quienes destacaron el gesto de Torres y la oportunidad que tuvo Chuyito de convivir con uno de sus jugadores favoritos.

El mediocampista llegó a Rayados para el Apertura 2024, después de desarrollar su carrera en el futbol europeo con equipos como Atlético de Madrid, Porto y Sevilla. Desde su incorporación al conjunto regiomontano, Óliver Torres se convirtió en uno de los futbolistas encargados de generar oportunidades ofensivas, además de participar en distintas actividades con los seguidores del club.

Óliver Torres, jugador de Rayados de Monterrey | IMAGO7

Óliver Torres vive su mejor torneo de asistencias con Rayados

Mientras protagoniza momentos especiales fuera del terreno de juego, Óliver Torres atraviesa su torneo más productivo en asistencias desde su llegada a Monterrey. Durante el Apertura 2026, el español acumula cinco pases para gol, cifra que lo coloca entre los principales asistentes del campeonato, únicamente por detrás de Helinho, futbolista de Toluca que registra siete.

Las cinco asistencias representan su mejor marca en un semestre de Liga MX, después de conseguir cuatro tanto en el Clausura 2025 como en el Apertura 2025. En el presente campeonato, el mediocampista ha participado directamente en anotaciones frente a Santos Laguna, Atlante, Puebla, en dos ocasiones, y Tijuana, donde habilitó a Lucas Ocampos.

Bajo la dirección técnica de Matías Almeyda, Torres acumula 980 minutos en 14 jornadas, con diez apariciones como titular. Además, el futbolista español llegó a 19 asistencias en sus primeros 100 partidos oficiales con Rayados, números que reflejan su participación en la generación de juego del equipo regiomontano desde su incorporación en 2024.