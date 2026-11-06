Según reportes, el exfutbolista llegaría a la televisión como analista

José Antonio 'Tato' Noriega está listo para retomar una de las facetas más conocidas de su carrera profesional. Luego de concluir su ciclo con Monterrey, el exfutbolista y directivo se integrará a integraría a la plantilla de analistas de TUDN de cara al cierre del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

De acuerdo con algunos reportes, la incorporación de Noriega a la cadena televisiva es un hecho inminente. Se prevé que haga su presentación en los micrófonos durante los compromisos de la jornada 16, con duelos estelares en el radar como duelo entre Toluca y su exequipo, Monterrey.

Este movimiento cambia completamente la carrera de Noriega, pues en los últimos seis años se estuvo desarrollando como directivo en el futbol mexicano. El exfutbolsita estuvo cuatro años al frente de la presidencia deportiva de los Rayados, previamente estuvo un año al frente de los Bravos de Juárez.

Tato Noriega se va del club rayado | MEXSPORT

Una década de experiencia en los medios

Pese a pasar la última media década como directivo deportivo, Noriega no desconoce los medios deportivos El exfutbolista mexicano, ya tuvo carrera como analista pasando por la pantalla chica al estar con ESPN entre 2009 y 2019, donde destacó en diversos espacios.

Con este fichaje, TUDN busca sumar a sus pantallas la perspectiva táctica y directiva de un personaje con amplio conocimiento del balompié nacional. De momento, se espera que la televisora haga oficial su llegada pero se espera que sea dentro de los próximos días.