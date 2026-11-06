Rayados, ante una complicada visita al Nemesio Diez: cinco años sin ganar en toluca

La última ocasión en la que Monterrey logró llevarse los tres puntos de la casa de los Escarlatas fue en el Clausura 2021

Rayados tendrá una complicada prueba este fin de semana cuando visite al Toluca en el Estadio Nemesio Diez, un escenario que se ha convertido en una plaza difícil para el conjunto albiazul, que acumula cinco años sin conseguir una victoria en territorio escarlata.

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¿Cuál fue la última vez que Rayados ganó?

La última ocasión en la que Monterrey logró llevarse los tres puntos de la casa de los Diablos Rojos fue en el Clausura 2021, cuando se impuso por marcador de 1-2. Desde entonces, el equipo regiomontano no ha podido repetir una actuación que le permita salir con el triunfo de una de las canchas más complicadas del futbol mexicano.

En sus visitas posteriores, los albiazules registran cuatro derrotas, tres de ellas de manera consecutiva, además de tres empates, una racha que refleja las dificultades que han enfrentado cada vez que les toca jugar en el Nemesio Diez.

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Buscan la primera con Matías Jesús Almeyda

Ahora, bajo la dirección técnica de Matías Almeyda, Rayados buscará romper con esa tendencia negativa y conseguir un resultado que le permita mantener vivas sus aspiraciones en el cierre del Apertura 2026.

La misión no será sencilla, pues enfrente estará un Toluca que también buscará hacer valer su localía. Sin embargo, para Monterrey será una oportunidad de dejar atrás una sequía de cinco años y demostrar que puede competir y ganar en una de las plazas que más se le han complicado recientemente.