Un momento de tensión y molestia vivió fuera de las canchas el mediocampista del Toluca, Jesús "Canelo" Angulo. El futbolista denunció públicamente a través de sus redes sociales que fue víctima del robo de una exclusiva bolsa de la marca Goyard, valorada en aproximadamente 25,000 pesos, la cual contenía en su interior diversos objetos personales y documentos de identidad oficiales.
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El incidente ocurrió al interior de la sucursal de Liverpool en Galerías Metepec. En un principio, el jugador externó su total inconformidad con el protocolo de la tienda departamental, señalando una supuesta falta de disposición y demoras para revisar los registros de las cámaras de seguridad tras el extravío del artículo.
El 'Canelo' Angulo da 24 horas de plazo tras confirmar el hurto en cámaras
Horas más tarde de haber hecho la denuncia inicial, el propio 'Canelo' actualizó su situación a través de historias en su cuenta de Instagram, confirmando que la empresa departamental se puso en contacto con él para facilitarle los metrajes. Tras la revisión de los videos, se confirmó que una mujer tomó la bolsa llevándosela del lugar como si fuera de su propiedad.
Ante esta situación, el volante escarlata lanzó un tajante ultimátum dirigido a la persona responsable:
"Para esa mujer... te voy a dar la oportunidad de que regreses la bolsa sin quemarte y subirte a todos lados, tienes 24 hrs para devolverla si no créeme que va a salir tu carita en todos lados a ver si te da vergüenza y dejas de llevarte cosas que no son tuyas. Regrésala o atente a las consecuencias", sentenció el jugador, exigiendo especialmente la recuperación de sus identificaciones y documentos personales.