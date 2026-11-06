El jugador del Toluca exhibió el hurto de su bolsa

Un momento de tensión y molestia vivió fuera de las canchas el mediocampista del Toluca, Jesús "Canelo" Angulo. El futbolista denunció públicamente a través de sus redes sociales que fue víctima del robo de una exclusiva bolsa de la marca Goyard, valorada en aproximadamente 25,000 pesos, la cual contenía en su interior diversos objetos personales y documentos de identidad oficiales.

El incidente ocurrió al interior de la sucursal de Liverpool en Galerías Metepec. En un principio, el jugador externó su total inconformidad con el protocolo de la tienda departamental, señalando una supuesta falta de disposición y demoras para revisar los registros de las cámaras de seguridad tras el extravío del artículo.

El 'Canelo' Angulo da 24 horas de plazo tras confirmar el hurto en cámaras

Horas más tarde de haber hecho la denuncia inicial, el propio 'Canelo' actualizó su situación a través de historias en su cuenta de Instagram, confirmando que la empresa departamental se puso en contacto con él para facilitarle los metrajes. Tras la revisión de los videos, se confirmó que una mujer tomó la bolsa llevándosela del lugar como si fuera de su propiedad.

Canelo Angulo ya logró dos títulos con Toluca | IMAGO 7

Ante esta situación, el volante escarlata lanzó un tajante ultimátum dirigido a la persona responsable: