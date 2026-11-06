Tres de los cuatro grandes podrían cerrar en el primer, segundo y tercer lugar del Apertura 2026

El Apertura 2026 podría dejar una imagen poco habitual en la historia reciente del futbol mexicano. Chivas, América y Cruz Azul se encuentran en plena pelea por los primeros puestos de la tabla general y tienen la posibilidad de cerrar la fase regular instalados en el top tres, algo que no ocurre desde hace casi tres décadas.

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Con 15 jornadas disputadas, los tres equipos comparten la misma cantidad de puntos: 29. América se mantiene en la cima de la clasificación gracias a una diferencia de goles de +15, mientras que Guadalajara ocupa el segundo puesto con +11 y Cruz Azul aparece tercero con +10.

Henry Martín salva al América y rescata el empate ante el Toluca | MEXSPORT

Sin embargo, el panorama todavía puede cambiar en las últimas dos fechas. Atlas, ubicado en la cuarta posición con 27 unidades, se mantiene al acecho y buscará aprovechar cualquier tropiezo para meterse entre los tres mejores del campeonato.

El antecedente más cercano de una coincidencia entre los tres llamados grandes del futbol mexicano en los primeros puestos se remonta al Invierno 1998. En aquella ocasión, Cruz Azul encabezaba la clasificación, seguido por Chivas y América, aunque esa situación se presentó apenas durante la quinta jornada del torneo.

Jugadores de Chivas en celebración en el Estadio Akron | MEXSPORT

Ahora, el reto será mantener esa posición hasta el final de la fase regular. La Jornada 16 pondrá a prueba a los tres contendientes: Cruz Azul visitará a Tigres y América se medirá ante Pumas el sábado 7 de noviembre, mientras que Chivas tendrá una complicada visita a León el domingo 8.

La última jornada también promete emociones. Guadalajara recibirá a Cruz Azul el domingo 22 de noviembre en un duelo directo que podría definir el orden de la parte alta de la clasificación, mientras que América visitará a Tigres un día antes.

Con seis puntos todavía en juego, Chivas, América y Cruz Azul están ante la posibilidad de protagonizar un cierre histórico y colocar, nuevamente, a los tres grandes en lo más alto de la Liga MX.