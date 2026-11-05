Atlante tendrá una complicada prueba este viernes cuando reciba a Santos Laguna en el Estadio Azteca, debido a que más allá de las necesidades de ambos equipos en el cierre del Apertura 2026, los Potros de Hierro intentarán terminar con una hegemonía que los laguneros han construido durante los últimos años, pues acumulan 11 victorias consecutivas en enfrentamientos oficiales.
El panorama histórico tampoco favorece al conjunto azulgrana, ya que en 42 enfrentamientos entre ambas instituciones, Santos presume 23 triunfos, por apenas 12 del Atlante, además de siete empates. La diferencia también se refleja en el marcador, debido a que los de La Comarca han conseguido 81 anotaciones, mientras que los Potros registran 62.
Desde 2009, el dominio lagunero se hizo todavía más evidente. En los últimos 13 compromisos, Atlante solamente consiguió dos victorias, mientras que Santos encadenó 11 triunfos consecutivos. Entre los resultados más contundentes destaca el 4-1 del Apertura 2011, además del 3-0 registrado en la InterLiga.
Atlante tiene una cuenta pendiente con Santos
Aunque el historial favorece ampliamente a los laguneros, los Potros tienen un recuerdo especial frente a este rival. En 2009, ambas escuadras se enfrentaron en las Semifinales de la Concacaf Champions Cup, en una eliminatoria que terminó favoreciendo al conjunto azulgrana.
Santos se llevó el partido de ida por 2-1, disputado el 18 de marzo, pero Atlante respondió en la vuelta, el 8 de abril, con una victoria de 3-1. El marcador global terminó 4-3 a favor de los Potros, que consiguieron el boleto a la final y posteriormente se proclamaron campeones de la competencia, resultado que les permitió asistir al Mundial de Clubes.
Santos busca la Liguilla; Atlante quiere cerrar dignamente
El compromiso representa una mayor necesidad para los visitantes. Santos consiguió recuperarse de un inicio complicado y llega con siete victorias en sus últimos ocho partidos, además de depender de sus propios resultados para mantenerse en puestos de clasificación.
Del otro lado, Atlante no está teniendo el regreso esperado a la máxima categoría. Los Potros apenas registran tres victorias y siete derrotas, además de ubicarse entre las peores ofensivas y defensivas del campeonato.